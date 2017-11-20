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Ağrı’da 294 kaçak göçmen yakalandı

Ağrı merkezde yol kontrol noktasında yapılan aramada otobüs içerisinde ve kamyonet kasasında bulunan Afganistan ve Pakistan uyruklu 294 kaçak göçmen yakalandı.

Ağrıda 294 kaçak göçmen yakalandı

20 Kasım 2017 19:08

Ağrı Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Ağrı İl Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerimizce, 19 Kasım 2017 günü ilimiz merkezinde oluşturulan polis kontrol noktasında durdurulan bir otobüs içerisinde ülkemize yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Afganistan ve Pakistan uyruklu 158 göçmen yakalanmıştır. Ve yine aynı gün şüphelenilen bir kamyon ilimiz merkezinde durdurulmuş ve kamyon kasasında 136 göçmen şahıs yakalanmıştır. Toplam 294 şahıs yakalanmıştır. Otobüs sürücüsü ve kamyon sürücüsü İran uyruklu şüphelilere göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan adli işlem yapılmış olup, her iki şüphelide işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır” denildi. 

Abdullah Söylemez

Etiketler: 294 kaçak göçmen, ağrı

 

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