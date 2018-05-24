Diğer
Kategoriler

Ağrı’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrıda uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

24 Mayıs 2018 23:41

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, bir adet şarjör, 4 adet fişek 7.65 milimetre çapında silah ve bu silaha ait 1 adet şarjör ile şarjöre basılı 3 adat fişek, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 0,39 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Öte yandan il merkezinde narkotik ekipler tarafından yolcu otobüsleri üzerine yapılan denetimlerde 206 gram eroin maddesi ele geçirildi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç