Ağrı’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, bir adet şarjör, 4 adet fişek 7.65 milimetre çapında silah ve bu silaha ait 1 adet şarjör ile şarjöre basılı 3 adat fişek, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 0,39 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Öte yandan il merkezinde narkotik ekipler tarafından yolcu otobüsleri üzerine yapılan denetimlerde 206 gram eroin maddesi ele geçirildi.