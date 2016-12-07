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Ağzıyla yaptığı Cumhurbaşkanı portresini, Erdoğan’a hediye etmek istiyor

Yozgat’ta bedensel engelli Narin Işık, kollarını kullanamadığı için ağzıyla 3.5 ayda yaptığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yağlı boya portresini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etmek istiyor.

Ağzıyla yaptığı Cumhurbaşkanı portresini, Erdoğana hediye etmek istiyor

07 Aralık 2016 10:21
Ağzıyla yaptığı Cumhurbaşkanı portresini, Erdoğan’a hediye etmek istiyor - Tıkla İzle

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğüne ait Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde kalan 52 yaşındaki Narin Işık, kollarını kullanamadığı için ağzında tuttuğu fırçayla resim yapıyor. 3 yaşında geçirdiği kaza sonucu çocuk felci geçirerek tekerlekli sandalyeye mahkum olan Işık, 44 yaşında da kollarını kullanamaz hale geldi. İç dünyasını ve hayallerini resme döken Işık’ın tek hayali ise 3.5 aydır uğraş verdiği ve tamamladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın portesini Cumhurbaşkanına ulaştırabilmek.
Kollarını kullanamaz hale geldiğinde çareyi resim yapmakta bulduğunu söyleyen Işık, “8 yıldır yağlı boya çalışması yapıyorum. Daha önce karakalem ve sulu boya çalışması yaptım. Ellerimi kaybedince ne yapabilirim diye düşündüm. Çareyi resim yapmakta buldum. Hayatla barışığım, sağlıklı insanlar beni kendilerine ayna olarak görsünler” dedi.

Ağzı ile yaptığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan portresini Cumhurbaşkanına hediye etmek istediğini vurgulayan Işık, “Sayın Cumhurbaşkanımızın yağlı boya portresini yaptım. Portreyi 3.5 ayda bitirdim ve benim için çok eğlenceli oldu. Bunu Cumhurbaşkanımıza iletmek istiyorum. Bu resim üzerinde çalıştığım zamanlarımı ileri de bir kitap haline getirmeyi düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın halka insanlara duyarlı hizmetlerini biliyorum. Ona sonsuz saygı ve sevgim var. Bu resmi alırken beni makamına çağıracağını ya da beni ziyaret edeceğini biliyorum. Ben resimlerimi ağzımla yapıyorum” şeklinde konuştu.

Işık son olarak ise, “Sayın Cumhurbaşkanımıza saygı ve selamlarımı iletiyorum. Sesimizi duysun, onlar bizlerin eli kulağı dili. Sesimi duymasını beni makamına davet etmesini istiyorum. Ben o köşkü, makamı görmek istiyorum. Ondan bir ricam var. Benim bedenimde güç yetersizliği var. Vücudumu kullanamıyorum. Ben aklımı, zekamı kullanılıyorum. Bu şekilde bütün Türkiye’ye kendimi sevdireceğime inanıyorum. Sayın cumhurbaşkanımızdan iş talep ediyorum. TRT’de radyo sunucusu olmak istiyorum” diye konuştu.

Bahadır Muhlis Gökgül

 


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