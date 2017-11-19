Diğer
Kategoriler

Ahmet Davutoğlu, Naim Süleymanoğlu'nun cenaze törenine katıldı

Naim Süleymanoğlu'nun cenaze törenine katılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Soğuk savaşın bittiği günlerde Bulgaristan'da soydaşlarımıza dönük zulüm sürerken o sporcu kimliğiyle, insan kimliğiyle ve Türk kimliğiyle bütün dünyaya örnek teşkil edecek bir tavır sergilemiştir. Soydaşlarımızın o gün yaşamakta olduğu haksızlıklar konusunda dünyanın aydınlatılması hususunda çok büyük vazife görmüştür” dedi.

Ahmet Davutoğlu, Naim Süleymanoğlunun cenaze törenine katıldı

19 Kasım 2017 13:39
Ahmet Davutoğlu, Naim Süleymanoğlu'nun cenaze törenine katıldı - Tıkla İzle

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu'nun cenaze törenine katılmak için Fatih Camii'ne geldi. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Davutoğlu, “Bugün sadece yakın spor tarihimizin değil toplum olarak soydaşlarımız bağlamında gönül coğrafyamızın da yakın tarihi açısından çok büyük bir kaybı yaşadık. Rahmetli Naim Süleymanoğlu tarihin kritik bir eşiğinde hem sporda sağladığı büyük başarıda hem de o kritik eşikte aldığı son derece anlamlı tavırda Türk milletinin gönlünde özel bir yere sahip olmuştur. Soğuk savaşın bittiği günlerde Bulgaristan'da soydaşlarımıza dönük zulüm sürerken o sporcu kimliğiyle, insan kimliğiyle ve Türk kimliğiyle bütün dünyaya örnek teşkil edecek bir tavır sergilemiştir. Hepinizin hatırladığı gibi bizi gururlandıran bir tutumla ana vatana gelmiş ve soydaşlarımızın o gün yaşamakta olduğu haksızlıklar konusunda dünyanın aydınlatılması hususunda çok büyük vazife görmüştür. Ayrıca daha sonra 3 kez olimpiyat şampiyonu, 8 kez dünya şampiyonu ve 46 kez de dünya rekortmeni olarak dünya spor tarihine altın harflerle yazılan ve ay yıldızı bu anlamda dünyanın her yerinde büyük bir onurla dalgalandıran bir performans sergilemiştir. Dolayısıyla kaybımız çok boyutludur. Bir insanlık, insan hakları savunucusunu ve Türk milletinin kalbinde yer etmiş önemli bir şahsiyeti kaybettik. Bir spor adamını, bir büyük dünya rekortmenini kaybettik. Bütün milletimizin gönül coğrafyamızın Bulgaristan'daki soydaşlarımızın başı sağ olsun” şeklinde konuştu. 

Serdal Altıntepe - Murat Ergin

Etiketler: ahmet davutoğlu, cenaze, Naim Süleymanoğlu

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç