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Ahmet Öksüz ikinci kez hakim karşısında

Karabük’te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Karabük Üniversitesinde görev yapmış akademisyenler ile FETÖ’nün sözde ‘hava kuvvetleri imamı’ olduğu belirtilen firari Adil Öksüz’ün kardeşi Ahmet Öksüz’ün de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında açılan davanın ikinci duruşması başladı.

Ahmet Öksüz ikinci kez hakim karşısında

28 Nisan 2017 13:09

Karabük Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma için, tutuklu sanıklar Ahmet Öksüz, Aladdin Yılmaz, Cahid Özdeveci, Erdal Biber, Hakan Suvak, Hüseyin Cinoğlu, Hüseyin Çevik, Süleyman Semiz, Serkan Esen, Salih Yıldırım, Mustafa Kurt ve Mahmut Çelik geniş güvenlik önlemleri altında Karabük Adliyesine getirildi.

Duruşmada, tutuklu 12 sanık ile tutuksuz sanıklar Turgay Türker ve Rüveyda Kılıçbay, sanık yakınları ve avukatları hazır bulundu. Burhaniye F Tipi Cezaevi’nde bulunan tutuklu sanık Seymen Kahraman ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya bağlandı. Duruşmada, firari olan Halil İbrahim Demirci’nin ise bulunamadığı belirtildi.

Kimlik tespitinin ardından mahkeme başkanı tarafından duruşma başlatıldı.

8 Mart’ta görülen ilk davada mahkeme heyeti, Turgay Türker’in adli kontrol şartıyla tahliyesine, tutuksuz sanık Rüveyda Kılıçbay’ın adli kontrol şartının devamına, Öksüz dahil diğer sanıkların ise tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ertelemişti.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 84 sayfalık iddianamede, 14’ü tutuklu, biri tutuksuz ve biri firari olmak üzere 16 sanığın, 17-25 Aralık sonrası 2014 yılı içeresinde Bank Asya hesaplarına çeşitli miktarlarda ve küsuratlı olarak yaklaşık bir milyon Türk Lirası yatırdıkları, ayrıca diğer bankalardan da kredi kullandıkları yer alıyor.

Haklarında kamu davası açılan sanıkların, TCK’nın 314/2 maddesi gereğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Yasin Erdem


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