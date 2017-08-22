Ahmet Şan: 'Her insanın başına gelebilecek bir hadise benim de başıma geldi'

Ahmet Şan yaşanan süreci anlatarak, konunun Konyaspor ile ilgisi olmayan bir döneme ait olduğunu ve suçsuzluğuna inanılmasını istedi. Şan şöyle konuştu:

“Çok değerli mesai arkadaşlarım, değerli yönetim kurulu üyeleri. Sizlerle son genel kuruldan bu yana Mart ayından bu yana ve daha öncesinden gelen arkadaşlığımız var. Bu hukuka dayanarak özel bir konuyu paylaşmak istedim. Tabii her insanın başına gelebilecek bir hadise benim de başıma geldi. Bu konuda geçtiğimiz daha doğrusu çalıştığım şirket döneminden bir konu. Yani Konyasporla hiçbir ilgisi yok. O döneme rast gelen bir talihsizlik. Fakat benim sizlere inandığım gibi sizlerden de istirhamım benim bu konuda suçsuzluğuma inanmanız. Ve bu süreçte yine hep beraber hareket etmemiz çünkü Konyasporda başarıyı biz hep birlikte hareket etmekle yakaladık. İnşallah bu sıkıntılı dönem sona erecektir. Çünkü hem gerek çevrem olsun gerekse ailem olsun hiç kimsenin başını öne eğdirecek bir harekette bulunmadık. Tek amacımız hem ülkemize hem Konyamıza hizmet etmekti. Hiçbir hesap peşinde olmadan, hiçbir ajandamız olmadan bu hizmeti yaptık. İnşallah tekrar aranıza döneceğime inanıyorum. Bu süreçte tüzüğümüz gereği ikinci başkanımız Sayın Fatih Yılmaz başkanlığı yürütecektir. Hiçbir kargaşaya hiçbir spekülasyona meydan vermeden yine yönetimimiz dimdik ayakta durması lazım. Konya’da bu tür boşluklarda çok dedikodu yayılabilir hiçbir şeyden taviz vermeden 2011’den bu yana geldiğimiz nokta belli. Bu sürecin Konyasporumuz için devam etmesi gerekir. Her zaman yanınızdayım duamızla. Siz de dualarınızı esirgemeyin. Cenabı Allah yardımcımız olsun."