Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) Osmanoğlu tarafından açılan davayı bu gün karara bağladı. Mahkeme, okula giden Müslüman kızlar için "zorunludur" hükmüne karar verdi. Verilen kararın Avrupa İhsan Hakları Sözleşmesinin 9. maddesi olan Din özgürlüğü ihlalini kapsamadığı ve kararın oy birliği ile alındığı açıklandı. 2008 yılında 7-8 yaşlarındaki kızlarını dini gerekçelerden dolayı yüzme dersine göndermeyen ve çocuklarını yüzme dersine göndermediği için bin 400 İsviçre Frankı cezaya çarptırılan Aziz Osmanoğlu, İsviçre’deki idari mahkemelere açtığı davaları da kaybetmişti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ise, yüzme derslerinin ailelerinin şahsi isteklerinden veya dini kurallardan daha önemli işlevi olduğunu hükmetti. AİHM gerekçeli kararında ise dini vecibeleri gerekçe gösterenlerin çocuklarını yüzme dersine haşama veya burkini denilen mayolarla gönderebileceğini belirtti.