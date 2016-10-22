Kütahya'da dershane olarak faaliyet gösteren "Feza Özel Eğitim Kurumları", Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararı doğrultusunda 18 Aralık 2015'te kapatıldı. Dershane, "eğitim, mülkiyet ve adil yargılanma" haklarının ihlal edildiğini savunurken, FETÖ ile bağlantılandırılmasının da "ayrımcılık yasağı"nın ihlali olduğunu ileri sürdü. Dershane AİHM'ye başvururken, "İç hukuk yollarına başvursam da sonuç değişmeyecek, çünkü Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere bu kararın doğru olduğuna yönelik açıklamalar yapılıyor" iddiasında bulundu.

AİHM: "Kabul edilemez"

AİHM, başvuruyu oy birliğiyle "kabul edilemez" bulurken, "İç hukuk yollarından muaf tutulmayı gerektirir bir durum bulunmamaktadır" dedi.

AİHM'nin kararında, "Başvurucu lisansının iptali işlemine karşı idari yargı mercilerinde dava açılmadığı gibi, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru da yapılmamıştır"ifadelerine yer verilerek FETÖ'cü dershanenin talebi kabul edilemez bulunarak reddedildi.