Diğer
Kategoriler

AİHM’den ilk dershane kararı

FETÖ yapılanmasının en önemli ayağı olan dershanelerinin kapatılmasına ilişkin AİHM ilk kararını verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), kapatılan dershanenin başvurusunu reddetti.

AİHMden ilk dershane kararı

22 Ekim 2016 09:17

Kütahya'da dershane olarak faaliyet gösteren "Feza Özel Eğitim Kurumları", Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararı doğrultusunda 18 Aralık 2015'te kapatıldı. Dershane, "eğitim, mülkiyet ve adil yargılanma" haklarının ihlal edildiğini savunurken, FETÖ ile bağlantılandırılmasının da "ayrımcılık yasağı"nın ihlali olduğunu ileri sürdü. Dershane AİHM'ye başvururken, "İç hukuk yollarına başvursam da sonuç değişmeyecek, çünkü Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere bu kararın doğru olduğuna yönelik açıklamalar yapılıyor" iddiasında bulundu.

AİHM: "Kabul edilemez"

AİHM, başvuruyu oy birliğiyle "kabul edilemez" bulurken, "İç hukuk yollarından muaf tutulmayı gerektirir bir durum bulunmamaktadır" dedi.

AİHM'nin kararında, "Başvurucu lisansının iptali işlemine karşı idari yargı mercilerinde dava açılmadığı gibi, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru da yapılmamıştır"ifadelerine yer verilerek FETÖ'cü dershanenin talebi kabul edilemez bulunarak reddedildi. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!