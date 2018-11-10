Aile boyu torbacılar!

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokaklarda uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen ve torbacı diye tabir edilen şahıslara yönelik yaklaşık 5 ay önce çalışma başlattı. Polis savcılıktan alınan izinle zanlıları teknik ve fiziki olarak takibe başladı. Yapılan takip sırasında 44 ayrı ön ara yakalamada 10 kilo 350 gram eroin, 17 kilo 707 gram esrar, 358 uyuşturucu hap, 2,91 gram kokain ile 6,48 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında uyuşturucu madde ticaretine katıldığı ileri sürülen şahıslara yönelik 6 Kasım sabahı Adana, Hakkari, Ankara ve İstanbul illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 37 şüpheliden 19'u gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda paketler halinde satışa hazır bir miktar eroin ve esrar maddesi ele geçirildi.

"Hakkari zanlıları karı, koca ve kardeş"

Zanlılar 4 gün boyunca emniyette sorgulandı. Zanlılar, teknik ve fiziki takibe rağmen torbacılık yapmadıklarını ileri sürdü. Bu arada zanlılardan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gözaltına alınan S.U. ile K.K.U.'nun karı koca oldukları hem kadının hem de kocanın torbacılık yaptığı iddia edildi. Bu arada K.K.U.'nun kardeşi F.K.'de aynı operasyonda torbacı olduğu ileri sürülerek gözaltına alındı. Zanlılar ifadelerinin ardından 19 zanlıdan 3'ü serbest bırakılırken, 16 zanlı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Zanlı K.K.U. burada gözyaşlarını tutamayarak ağladı.

"Zanlıdan aşk mesajı"

Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra zanlılar adliyeye gönderildi. Bu arada bir zanlı kameralara bakarak, ""Seni çok seviyorum bekle beni" diyerek aşk mesajı gönderdi. Bazı zanlılar da basın mensuplarına görüntü aldıkları için tepki gösterdi.