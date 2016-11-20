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Aile faciası: 4 ölü

Adana'nın Sarıçam ilçesinde cinnet getiren bir kişi, eşi ve 2 çocuğunu bıçakla öldürdükten sonra iple kendini asarak intihar etti.

Aile faciası: 4 ölü

20 Kasım 2016 12:05
Aile faciası: 4 ölü - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi, 2814 Sokak, 17 numaralı evde oturan ve daha önce evden uzaklaştırma cezası verildiği bildirilen Ali Keklik (44) henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Sibel Keklik'i (37) boğazını kestikten sonra çocuklarından ikisini de bıçakladı. Ali Keklik daha sonra kendini iple asarak intihar etti.
Sabah yakınlarının eve gelmesiyle olay ortaya çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ebru, (17), Okan (15) ve Özgür (13) adında çocukları bulunan Ali-Sibel Keklik çifti ile çocuklarından ikisinin cesediyle karşılaştı.
Olay Yeri İnceleme ekipleri ile inceleme başlattı.
 

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya

Etiketler: adana


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