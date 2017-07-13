Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan İHA'ya 2 ödül

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenen 15 Temmuz fotoğraf yarışmasında İHA foto muhabiri Murat Ergin mansiyon, İHA foto muhabiri İsmail Coşkun ise sergileme ödülü aldı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde, İHA foto muhabiri Murat Ergin'e, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

Darbe girişimini engellemek için verilen mücadelenin unutturulmaması, gelecek nesillere aktarılması amacıyla başlatılan yarışmada, 304 eser değerlendirmeye alındı. 304 eserden 17 fotoğraf ise ödüle layık görüldü.