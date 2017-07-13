Diğer
Kategoriler

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan İHA'ya 2 ödül

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenen 15 Temmuz'u en iyi anlatan fotoğraf yarışmasında İHA iki ödül birden aldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından İHAya 2 ödül

13 Temmuz 2017 17:48

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenen 15 Temmuz fotoğraf yarışmasında İHA foto muhabiri Murat Ergin mansiyon, İHA foto muhabiri İsmail Coşkun ise sergileme ödülü aldı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde, İHA foto muhabiri Murat Ergin'e, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

Darbe girişimini engellemek için verilen mücadelenin unutturulmaması, gelecek nesillere aktarılması amacıyla başlatılan yarışmada, 304 eser değerlendirmeye alındı. 304 eserden 17 fotoğraf ise ödüle layık görüldü. 

Etiketler: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 38°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!