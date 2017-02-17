Samsun’un Atakum ilçesi Beypınar Mahallesi’nde 4 ay önce alınan bir istihbaratı değerlendiren Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadelede Şube Müdürlüğü ekipleri, A.A. (64) ile oğlu H.A.’nın (46) 2 katlı evlerine operasyon düzenledi. Evde ve evin çatısında yapılan aramada 2 kilo 864 gram esrar maddesi, 2 adet terazi, çatıdaki saksılarda ekili 208 kök dişi Hint keneviri bitkisi, 1 adet tabanca, 56 adet mermi, 1 adet tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 350 lira para ele geçirildi. Olayla ilgili tutuklanan H.A. ile eşi S.A., babası A.A. ve üvey annesi H.A. hakkında dava açıldı. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan aile fertleri suçlamaları kabul etmeyip kendilerini savundular. Mahkeme heyeti tutuklu sanık H.A.'yı "uyuşturucu ticareti" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırırken, aynı suçtan yargılanan babası ve eşinin ise beratına karar verildi. Ayrıca "suç delilini gizlemek" suçundan yargılanan üvey anne anne H.A. da bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Muammer Ay