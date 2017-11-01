Ailesi Efe’nin yolunu gözlüyor

Efe’nin okuldan gelmesini evinin önünde bekleyen babaanne İran Ç., "İnanın konuşacak çok şey var. Allah kimsenin başına vermesin. Aklımı yitireceğim. Böyle bir şeyi kimse yaşamasın. Ne yapabiliriz ki dur diyelim. Bu olaylara son verilsin. Bu haberler çıkıyor, yayınlar yapılıyor ama bir bakıyorsunuz yarın yine aynısı oluyor. Biz ne yapacağız. Devlet ne güzel imkan vermiş, o kadar da bizim insanımız sorumsuz olmuş. Engellilere bu kadar imkan verilmiş, böyle güzel bir şey yok. Ama insanlarımızın sorumsuzluğu devam etmesin buna bir kişi dur desin. Bu imkanı veren kişi buna da dur desin. Nereye güveneceğiz, ne yapacağız. Çocuk 5 dakika geç kalınca gelinim deliye dönüyor, bitmiş durumdayız. Bu korku daha devam edecek bizde. Başkası yaşamasın, bizimki sağ, başkası ölmesin. Ölüm de oldu. Bizimki sağ diye şükredip oturalım mı? Araba bir karış, şöyle bir turlasınlar, baksınlar, uyuyan var, bayılan var olmaz mı? Bir baksınlar bu zor mu?" dedi.

Servis aracında unutulan Efe’nin ailesinin çocuklarını okula aynı servisle göndermek istememeleri üzerine farklı bir servis aracının görevlendirildiği ve Efe’nin okuluna bu yeni servis aracı ile gidip gelmeye başladığı kaydedildi.

Olay, Çorlu’da 25 Ekim Çarşamba günü meydana geldi. Çorlu Sakatlar Derneği İlköğretim Okulu ile İş Okulunda eğitim gören hafif zihinsel engelli Efe Ç., ailesi tarafından sabah okuluna gitmek üzere E.T. idaresindeki servis aracına bindirildi. Saat 15.00 sıralarında eve getirilen çocuğun beslenmesini yemediğini fark eden anne, öğretmeniyle konuşunca çocuğun o gün okula gitmediğini öğrendi. Müdürle konuşan aile, okulun kamera kayıtlarını izleyince çocuğun okula giriş yapmadığını tespit etti. İncelemelerin ardından servisteki diğer öğrencileri okula bırakan servis şoförü E.T.'nin, engelli öğrenci Efe Ç.’yi unutarak evine gittiği, çocuğun 5 saat boyunca serviste kaldığının ortaya çıktığı iddia edildi.

Anne Leyla Ç., elleri ile bindirdiği servisten Efe’nin inmediğini görünce Çorlu Cumhuriyet Polis Merkezi’ne giderek servis sürücüsü E.T. ile serviste hostes olarak görev yapan eşinden şikayetçi oldu.

Serdar Şahin

