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Air Race'te heyecan dorukta: Son iki yarış

Air Race'te heyecan dorukta: Son iki yarış
Air Race'te heyecan dorukta: Son iki yarış

Akrobatik uçuşlarıyla cesur pilotların yarıştığı Red Bull Air Race’te rekabet ve heyecan en üst seviyeye ulaştı. Yarışmada şampiyonun belli olmasına son iki yarış kaldı.

Hız ve dengeyi birleştirerek akrobatik hareketler yapan pilotların kozlarını paylaştığı Red Bull Air Race'te sezonun heyecanlı dönemine gelindi. Asya ve Avrupa'daki kıyasıya rekabetlerin ardından heyecan ABD'ye taşınıyor. Bu hafta sonu Indianapolis, 18 Kasım'da da Forth Worth'teki yarışların şampiyonu belirleyeceği belirtildi. On binler tarafından takip edilmesi beklenen yarışta gözlerin Martin Sonka'da olacağı ifade edildi. Son yarışlarda yaptığı çıkışla üst üste üç yarışı da kazanan Çek pilot, ABD'deki ilk yarışta da kazanarak şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlamak istiyor. 

Genel klasmanda da ilk sıraya yükselen Sonka, Avusturya'daki yarışın ardından ''Üç pilot kıyasıya bir rekabet içindeyiz. Puanlarımız birbirine çok yakın, şuan şampiyonluğu düşünmek için çok erken. Alınması gereken 30 puan var, her yarıştan zevk almak istiyorum.Sıradaki yarışa konsantre olacağım, hep beraber sezonun nasıl bittiğini göreceğiz” açıklamasını yapmıştı.

ABD'de gerçekleştirilecek sezonun son iki yarışı öncesi genel klasmanda Martin Sonka 64 puanla ilk sırada yer alıyor. Onu 58 puanlı Avustralyalı Matt Hall ve 55 puanlı ABD'li Michael Goulian takip ediyor.  

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