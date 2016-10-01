Vali Nayir’e Kaymakam vekili Muhammed Zennur Karasu, Kütahya İl Emniyet Müdür vekili Hasan Çevik, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez, Müze Müdürü Metin Türktüzün ile ilçe protokol üyeleri eşlik etti.

Dünyanın ilk borsasının kurulduğu antik kentte, kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Ahmet Hamdi Nayir, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Aizonai Antik Kenti’nin Kazı Grubu Başkanı Prof. Dr. Elif Özer’den çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Vali Nayir, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte ‘Aizonai Antik Kenti’nin Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi’ projesi kapsamında restore edilen Çavdarhisar Konağı ile Dünyanın en iyi korunmuş Zeus Tapınağı, Antik Köprüler ve Sütunlu Yolu inceledi.

Hüseyin Efe