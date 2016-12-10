Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Yeni anayasa olmadan yeni Türkiye olmaz. Yeni anayasa yeni Türkiye’nin kapısıdır. Yeni Türkiye’yi yeni anayasa ile inşa edebiliriz” dedi.…

Başbakan Binali Yıldırım, “Yeni anayasa çalışmalarımızı MHP ile beraber sınırlı bir şekilde değişikliği öngören bir teklifi hazırladık. AK parti grubu olarak yarından…