AK Parti, anayasa değişiklik taslak metni üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Metin, MHP’ye sunuldu.
AK Parti, anayasa değişiklik taslak metni üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Metin, MHP’ye sunuldu.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Yeni anayasa olmadan yeni Türkiye olmaz. Yeni anayasa yeni Türkiye’nin kapısıdır. Yeni Türkiye’yi yeni anayasa ile inşa edebiliriz” dedi.…
Başbakan Binali Yıldırım, “Yeni anayasa çalışmalarımızı MHP ile beraber sınırlı bir şekilde değişikliği öngören bir teklifi hazırladık. AK parti grubu olarak yarından…
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yapılan bir rejim değişikliğidir, sistem değişikliği değildir. Bu ülkenin 140 yıllık parlamenter sistem geleneği var mı? Var.…
Anayasa taslak metninde uzlaşı sağlandı. Metin üzerinde sağlanan mutabakata göre, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bakanların Yüce Divan'a gönderilmesi için…
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