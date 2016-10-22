Edinilen bilgilere göre, Milletvekili İbrahim Aydın dün Afyonkarahisar’da termal bir otelde başlayan 25. İstişare ve Değerlendirme toplantısına katılmak üzere gece geç saatlerde otele geldi. Aydın aracından inerek otele giriş yapmak isterken, otelin giriş kapısındaki merdiven basamaklarından çıkarken ayağı kayarak yere düştü. Yaşanan kaza sonrasında otelde hazır bekletilen 112 Acil Servis ekiplerinin Aydın’a ilk müdahaleyi yaptıkları belirtilirken, daha sonra ambulans ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldığı bildirildi. Hastanede tedavi altına alınan milletvekilinin bileğinin kırıldığı kaydedilirken, ayrıca kafasına 2 dikiş atıldığı öğrenildi. Aydın’ın hastanedeki tedavisinin tamamlandığı ve taburcu edilerek kampa dahil olduğu bildirildi.