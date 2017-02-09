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AK Parti binasına ses bombası atan zanlını davası sürüyor

İzmir'de, AK Parti Karşıyaka İlçe binasına, MHP Çamdibi irtibat bürosu ile Çamdibi Polis Merkezi Amirliği'ne ses bombalı eylem düzenleyen ve Buca'da polisle çatışmaya giren MLKP üyesi Deniz Aytaç'ın yargılanmasına devam edildi. Sanığın avukatları Buca'da yaşanan çatışmasının polis telsiz kayıtlarını ve AK Parti Karşıyaka İlçe binasındaki güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesini talep ederken dava eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.


09 Şubat 2017 18:36

Bugün, İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, ömür boya hapis ve 30 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanan MLKP üyesi 23 yaşındaki sanık Deniz Aytaç, sanığın avukatları ve davacı avukatları katıldı. Sanığın Avukatı Kamil Ağaoğlu, Deniz Aytaç'ın Buca'da polisle girdiği çatışmaya ilişkin telsiz kayıtlarını ve AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığına bombalı eylem güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesini istedi. Davacı avukatları ise tüm görüntü ve tanık beyanlarının mevcut olduğunu belirterek, bu isteğin duruşmayı uzatmaya yönelik olduğunu vurguladı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Deniz Aytaç, iddiaya göre 2015 yılında ilk önce AK Parti Karşıyaka İlçe binasına ses bombası koymuş, olayda ölen yada yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana gelmişti. Ardından ise MHP Çamdibi irtibat bürosu ve Çamdibi Polis Merkezi Amirliğine konulan ses bombaları hasara neden olmuştu. Daha sonra ise Buca'da devriye görevi yapan polis ekibine uzun silahla ateş edilmiş, polis memurları aracın camlarının kırması sonucu yaralanmış, saldırganlardan Deniz Aytaç elindeki poşette dipçiksiz otomatik silah, bir tabanca ve el bombasıyla yakalanmış, suç ortağı olduğu tespit edilen saldırgan ise kaçmıştı.

Atakan Şen

Etiketler: ak parti binası, ses bombası


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