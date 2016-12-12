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AK Parti CHP ve MHP’den teröre ortak tepki

İstanbul’da yaşanan terör olayları sonrasında siyasi temsilciler teröre karşı ortak tepki gösterdi.

AK Parti CHP ve MHPden teröre ortak tepki

12 Aralık 2016 13:59

AK Parti İl Başkanı Mustafa Kendirli, “Teröre karşı daima halkımızın yanında yer alarak yaşanan terör olaylarının son bulması için gereken ne ise onu yapacağız. Allah’tan şehitlerimize rahmet diler yaralılarımıza acil şifalar dilerim.”dedi.

CHP İl Başkanı Yılmaz Zengin, ise Milli Mücadele politikasının acilen hayata geçmesinin gerekli olduğunu söylediği açıklamasında, “Türkiye’mizin güvenliği için özverili şekilde çalışmalar sergileyen Emniyet Teşkilatımız hain saldırı ile hedef alınmıştır. Şehit düşen polislerimiz kadar sivil vatandaşlarımızın da yaslarını tutmaktayız. Çok acil Milli Mücadele politikasını hayata geçirmemiz gerekmektedir. Şehitlerimize rahmet yaralılarımıza ise acil şifalar dilerim.”diye konuştu.

MHP İl Başkanı Arif Ekici, ise terör olaylarına karşı MHP’nin tavrının net olduğunu şöyle anlattı:
“MHP olarak teröre ve teröriste karşı bakış açımız nettir. Türkiye’de son teröristte hayatını kaybedinceye kadar mücadelemiz açık olmalıdır. Asla teröre karşı taviz verilmemelidir. Allah şehitlerimize rahmeti ile muamele eylesin yaralılarımıza ise acil şifalar dilerim.” 

Enderhan Öz


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