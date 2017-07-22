AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya: "Yerel seçim Mart 2019'da"

Kırşehir AK Parti Teşkilatı ziyareti sonrası konuşan Kaya, "Kırşehir’e daha evvelde gelmiştim. Her geldiğimizde hizmetin biraz daha ileri atılmış olduğunu görmekteyiz. Metal yorgunluğu ile ilgili cumhurbaşkanımızın tespitinden sonra kongre süreçlerimiz başladı. Delege seçimlerimiz başladı. Bu seçimler bütün Türkiye’de yapılıyor. Belde, ilçe kongreleri sanırım 2018 Ocak-Şubat gibi de il kongreleri ile bu süreç tamamlanmış olacak. 6'ncı büyük kongremizi de inşallah 2018 yılı içerisinde yapacağız" dedi.

"Yerel seçimler anayasamızda 5 yılda bir yapılır deniyor"

Gazetecilerin 'yerel seçimlerin öne çekilme durumu var mı?' sorusu üzerine açıklamada bulunan Kaya, şunları kaydetti:

"Yerel seçimlerin erkene gelmesi söz konusu değil, anayasamız da 5 yılda bir yapılır deniliyor. 2019 yılı içerisinde iki seçimi birden yapma ihtimali var mı? O da biraz zor görülüyor. Her halükarda 2019’da hem yerel seçim yapacağız, hem de genel seçim yapacağız. Ancak şu da bir gerçek ki; seçim havasına şehirlerimiz adaylarımız bütün arkadaşlar 2018’in Mart ayından itibaren bu süreç başlar gibi geliyor. Rabbim hayırlara vesile etsin. Yerel seçim Mart 2019."

Kabinede yapılan revizyon ile ilgili ise Kaya, görev yapan herkesin iyi şeyler yaptığına inandığını ama değişikliğin de hoş olduğunu belirtti.