Diğer
Kategoriler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker Şanlıurfa’da

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi. Eker, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla depremin yaşandığı Irak ve İran’a yönelik kurtarma ekiplerini hızlı bir şekilde hazırladığını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker Şanlıurfada

13 Kasım 2017 18:26

Akşam saatlerinde Şanlıurfa’ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'i İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol karşıladı. Burada bir açıklama yapan Eker, Irak ve İran’da yaşanan deprem nedeniyle Türkiye’nin gerekli hazırlıkları yaparak önlemleri aldığını belirtti. Eker konuşmasında, "Dün akşam saat 21.30 sularında vuku bulan komşumuz İran ve ırak’ta, kuzey Irak’ta vuku bulan ve Türkiye’nin de Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı ilerlinden hissedilen deprem nedeniyle komşu ülkelerimize özellikle geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. İran’da Kirmanşah eyaleti, özellikle o bölge ve kuzey Irak’ta da Süleymaniye, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi şehirlerinden Süleymaniye’de. İran’da yüzlerce, 300’ü aşkın insanın hayatını kaybettiği, binlerce insanın yaralandığı yönünde bilgiler geldi. Keza Irak Süleymaniye’de de sayıca 6-7 ölü olduğunu, bazı yaralılar olduğu bilgisi geldi. Biz ölenlere rahmet diliyoruz. Yaralı kardeşlerimize Allah’tan acil şifalar diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, tabi cumhurbaşkanımızın talimatıyla, AK Parti Genel Başkanımızın talimatıyla da oraya Türkiye’nin yardım kuruluşları, gerek Türk Kızılayı, gerek Afad, gerek Genelkurmay Başkanlığı, bütün kuruluşlar hemen seferber edildiler ve gerek çadır, ilaç, gıda vesaire konularıyla gerek kurtarma ekiplerine her türlü yardımın yapılması yönünde cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda dün akşamdan hareket oraya doğru başladı. Tabi bu tür doğal afetler son derece de üzücü. Bizim milletimizin ve medeniyet tasavvufumuzun bir parçası olarak da sadece komşularımızla değil, dünyanın neresinde bu tür afetler olursa oralara bütün gücümüzle, her şeyin dışında gider, bütün imkanlarımızla onlara yardımcı oluruz. Dileriz bir daha bu tür felaketler olmaz. Cenabı Allah bizi, komşularımızı ve tüm insanlığı bu tür doğal afetlerin, felaketlerin zararından korusun. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi tüm komşularımıza, gerek Irak Bölgesel Yönetimi, İran’daki kardeşlerimize, komşularımıza hepsine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi bu vesileyle bir kez daha aracılığınızla ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, açıklamanın ardından partililerle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. 

Bekir Basmacı - Şinasi İnan
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç