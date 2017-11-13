AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker Şanlıurfa’da

Akşam saatlerinde Şanlıurfa’ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'i İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol karşıladı. Burada bir açıklama yapan Eker, Irak ve İran’da yaşanan deprem nedeniyle Türkiye’nin gerekli hazırlıkları yaparak önlemleri aldığını belirtti. Eker konuşmasında, "Dün akşam saat 21.30 sularında vuku bulan komşumuz İran ve ırak’ta, kuzey Irak’ta vuku bulan ve Türkiye’nin de Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı ilerlinden hissedilen deprem nedeniyle komşu ülkelerimize özellikle geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. İran’da Kirmanşah eyaleti, özellikle o bölge ve kuzey Irak’ta da Süleymaniye, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi şehirlerinden Süleymaniye’de. İran’da yüzlerce, 300’ü aşkın insanın hayatını kaybettiği, binlerce insanın yaralandığı yönünde bilgiler geldi. Keza Irak Süleymaniye’de de sayıca 6-7 ölü olduğunu, bazı yaralılar olduğu bilgisi geldi. Biz ölenlere rahmet diliyoruz. Yaralı kardeşlerimize Allah’tan acil şifalar diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, tabi cumhurbaşkanımızın talimatıyla, AK Parti Genel Başkanımızın talimatıyla da oraya Türkiye’nin yardım kuruluşları, gerek Türk Kızılayı, gerek Afad, gerek Genelkurmay Başkanlığı, bütün kuruluşlar hemen seferber edildiler ve gerek çadır, ilaç, gıda vesaire konularıyla gerek kurtarma ekiplerine her türlü yardımın yapılması yönünde cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda dün akşamdan hareket oraya doğru başladı. Tabi bu tür doğal afetler son derece de üzücü. Bizim milletimizin ve medeniyet tasavvufumuzun bir parçası olarak da sadece komşularımızla değil, dünyanın neresinde bu tür afetler olursa oralara bütün gücümüzle, her şeyin dışında gider, bütün imkanlarımızla onlara yardımcı oluruz. Dileriz bir daha bu tür felaketler olmaz. Cenabı Allah bizi, komşularımızı ve tüm insanlığı bu tür doğal afetlerin, felaketlerin zararından korusun. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi tüm komşularımıza, gerek Irak Bölgesel Yönetimi, İran’daki kardeşlerimize, komşularımıza hepsine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi bu vesileyle bir kez daha aracılığınızla ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, açıklamanın ardından partililerle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

Bekir Basmacı - Şinasi İnan

