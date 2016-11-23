Olay gece saat 03.30 sıralarında Eski İzmir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler Karabağlar AK Parti İlçe Başkanlığına silahlı saldırı düzenledi. Dört kurşunun isabet ettiği binada maddi hasar meydana gelirken, saldırıda ölen yada yararlanan olmadı. Saldırı sonrası saldırıyı düzenleyen şahıs veya şahıslar olay yerinden hızla kaçtı. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak arama çalışmalarına başladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Abdülaziz Baydilli