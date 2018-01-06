AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, dünya ülkelerinin terör tutumunu eleştirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, İstanbul Kadın Akademisi’nin 5. Ders "Kudüs’ü Anlamak" konulu toplantısına katıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda gerçekleşen toplantıya Ünal’ın yanı sıra AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü ve AK Parti İstanbul ilçe örgütlerinden çok sayıda kadın katıldı. Toplantıda konuşan Mahir Ünal, Kudüs’ün geçmişten bugüne önemine dikkat çekti. Türkiye’yi insan hakları ve demokrasi üzerinden eleştiren ülkelere yüklenen Ünal, Türkiye’de terör eylemi gerçekleştirenlerin bu ülkeler için kahraman gibi görülmesine tepki gösterdi.

"Niye hiçbir gün olsun İsrail, hedeflerinde olmadı?"

Terör örgütlerinden petrol alan ülkelerin Türkiye’yi teröre destek vermekle suçladığını dile getiren Ünal, "Tam 3 yıl bizi DAEŞ üzerinden dövdüler, Türkiye destek oluyor, sonra Rakka’da gördük ki PYD ile DAEŞ’ı kuran aynı irade. Onların ortak, kardeş olduğunu Rakka’da gördük. Dün açıklama yaptı DAEŞ; yeni hedefimiz Hamas’tır. Peki bunların niye hiçbir gün olsun İsrail hedeflerinde olmadı? Peki bunların niye hiçbir gün olsun Müslümanlara zulmeden hiçbir güce karşı tek bir sözleri olmadı? Bu yapıları kurup sonra da bu örgütleri üzerinden İslam düşmanlığını yukarı çıkarıp bize saldırıyorlar" dedi.

"Türkiye’de terör eylemi yapan onun için kahramandır"

Türkiye’nin güçlenerek büyüdüğünü ve ülkelerin teröre karşı çift standartlı hareket ettiğini belirten Ünal, "Sistematik olarak Türkiye’ye dönük bir kara propaganda yürütüyorlar. Bu küresel güçler bir ülkede kendileriyle işbirliği yapacak, politikalara teslim olacak boyun eğecek yapıla iktidara gelmediği zaman bir kara propaganda üzerinden saldırıya geçiyorlar. Siz antidemokratiksiniz, siz diktatörsünüz, siz insan haklarını ihlal ediyorsunuz demeye başlıyorlar. Kendi ülkesinde terör eylemi yapan onun için teröristtir ama Türkiye’de terör eylemi yapan onun için kahramandır. Ülkemizde yayınlanan gazetelerde Kandil’deki terör elebaşları köşe yazıları yazıyorlar. Dolayısıyla bize ifade özgürlüğü dersi vermeyin, biz sizin ifade özgürlüğü, insan hakları, demokrasi konusunda nerede durduğunuzu biz çok iyi biliyoruz" diye konuştu.

"Türkiye hiçbir dönemde olmadığı kadar güçlü"

FETÖ’nün arkasında küresel güçler olduğunu ve Türkiye’nin hiçbir dönemde olmadığı kadar güçlülükle yoluna devam ettiğini söyleyen Ünal, "Sakın ola ki FETÖ’yü öyle büyük olarak falan görmeyin. Bütün bu işleri yapanı FETÖ’ymüş gibi düşünmeyin. FETÖ de küresel güçlerin kullandığı aparatlardan bir tane aparat sadece. Türkiye hiçbir dönemde olmadığı kadar güçlü, deneyimli, rekabet anlayışına sahip. Bugün artık dünya kaotik belirsizliği konuşuyor, Amerika’nın siyasetsizliğinin, öngörüsüzlüğünün ve bütün bunlardan kaynaklanan sorunların hem AB’yi hem de Amerika’yı nasıl bir duruma düşürdüğünü konuşurken bir seferde 1 milyon kişinin sorununu çözdük taşeron; konuşmuyoruz ama çok önemli bir krizin sonuçlandırılması aileleriyle birlikte yaklaşık 5 milyon kişinin sorunun çözülmesi anlamına geliyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, toplantı sonunda kadınların sorularını yanıtladı.

Hasibe Karadağ