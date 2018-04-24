AK Parti Sözcüsü Ünal: Grup başkanvekilliği soytarılık yapma yeri değildir

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 15.30'da başladı. Toplantı devam ederken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal açıklama yaptı.

Ünal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''YSK da seçim takvimini oluşturmaya başladı. Biz dün MYK toplantımızda da partimizin yapacağı çalışmaları gözden geçirdik. Dünkü 23 Nisan özel oturumu tam bir ibretlik durum oluşturdu. TBMM'nin 20 Temmuz'da aldığı kararı TBMM çatısı altında konuşan bir genel başkanının sivil darbe olarak nitelendirmesi kontrollü darbe olarak nitelendirmesi zaten her şeyi özetleyen bir durum. Grup başkanvekilliği soytarılık yapma yeri değildir, bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na parmak sallama yeri değildir. Bir siyasi hareketin liderine cumhurbaşkanına birilerinin parmak sallama haddi yoktur. Herkese o parmağa sahip çıkmasını öneriyoruz. O parmağın arkasındaki irade o parmağın sahibine ait değildir. Kime yaslanarak o parmağı salladıklarını biz çok biliyoruz. O sallanan parmak bu aziz millete sallanmış demektir. Böyle bir terbiyesizlik edepsizlik olamaz. Bunu asla kabul etmeyiz.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Bugün kalkmış Hazreti Musa olmaktan bahsediyor, bizi 'firavun' diye nitelendiriyor. Firavunu bilmez, Musa'yı bilmez. Musa olmak ne demektir bunu bilmez. Kendisinden Musa olmaz, kendisinden firavun da olmaz çünkü firavun da bir şahsiyettir. Kendisinden olsa olsa Musa'nın kavmine ihanet eden Samira olur. SSK Genel Müdürlüğü döneminde insanlar hastaneye girmek için 25 bin lira ödeyip galoş alıyorlardı. Henüz biz iktidar olmamıştık liradan 6 sıfır atılmamıştı. Bu 25 bin liradan yola çıkarak faizlerine nerede olduğunu Türk parasının nasıl pul olduğunu o dönemde durum buyken bizim dönemimizi faizcilikle itham ediyor. Bu da kabul edilebilir bir şey değil. Kasetle gelen 15 Temmuz kaçkını birisinin kayığından bahsediyoruz birileri bu kayığa binmek istiyorsa onlara da ayrıca hayırlı olsun diyoruz. MKYK bazı işlerini Seçim İşleri Başkanlığı'na devretmiştir.

Partimize adaylık başvurularının 24 Nisan Salı günü başlamasına yani bugün itibariyle başlatıyoruz 29 Nisan Pazar günü sona eriyor. Milletvekilliği başvuruları genel merkezimize veya il başkanlıklarımıza bizzat yapılmasına karar verilmiştir.''

Toplantıda, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine ilişkin sürecin ele alınması planlanıyor.

Bu kapsamda miting programları ve milletvekili aday adaylarına yönelik temayül yoklamalarının görüşülmesi beklenen toplantıda, 6 Mayıs'ta yapılacak AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı partinin seçim manifestosunun da değerlendirileceği öğrenildi.