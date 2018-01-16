AK Parti Sözcüsü Ünal’dan CHP’ye sert sözler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, sosyal paylaşım sitesi Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Dünyada büyük değişimlerin yaşandığı dönemlerde, Türkiye bu değişimlerin aktörlerinden birisi olmasın diye hep bir mekanizma tarafından kendi içerisine hapsedilmeye, darbelerle ve iç karışıklıklarla oyalanmaya çalışılmıştır. Türkiye’nin iç çekişmelerle enerjisini tükettiği 1960’lı, 70’li, 80’li, 90’lı yıllar, birkaç istisna dışında ne yazık ki 'kayıp yıllar' olarak yakın tarihimizde yerini almıştır. Şimdi dünya yine büyük değişimlerin eşiğinde. 2013’ten bugüne kadar her türlü yolu deneyerek yine Türkiye’yi kendi içine kırmayı hedefliyorlar. Gezi’de, 6-7 Ekim olaylarında, 17-25 Aralık’ta ve 15 Temmuz’da yapılmak istenen şey budur. Türkiye’nin etrafı kuşatılırken ABD, Kuzey Suriye’de Sınır Güvenlik Birimi adı altında bir 'terör devleti'nin hazırlıklarını yaparken, ana muhalefet partisi tüm bu kuşatma harekatının içerideki sözcülüğüne soyunarak en başta kendi kurucusuna ve seçmenlerine ihanet etmektedir" ifadelerini kullandı.

Ünal, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Yanına marjinal grupları ve HDP’yi alarak isyan çağrılarında bulunan, sokağı göstererek tehditler savuran ve bu konseptine uygun il başkanları göreve getiren CHP, Türkiye’nin kararlılığı karşısında bir kez daha umduğunu bulamayacaktır. İç karışıklık tehdidiyle hedeflerinden saptırılan, eskinin Türkiye’sidir. Bugünün, güçlü ve bağımsız politikalar üretme kabiliyetine sahip Türkiye’si, bölgesinde terör koridoru oluşturulmasına bu kirli politikanın iç ve dış aktörlerine rağmen müsaade etmeyecektir. Yenileceksiniz."

Enise Vural