AK Parti Sözcüsü Ünal’dan ‘seçim barajı’ açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde partisinin Ankara, Aksaray, Batman, Bilecik, Burdur, Edirne, Erzurum, Karabük, Manisa, Mersin, Şanlıurfa, Tokat ve Kilis illerinin milletvekillerini topladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantıda milletvekillerinin görüş ve önerilerini aldığı öğrenildi. Yaklaşan Meclis Başkanlığı seçiminin ise toplantıda gündeme gelmediği kaydedildi. Toplantı sonrası AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, parti binasının önünde gazetecilerin sorularını cevapladı. Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti TBMM Grubu ve AK Parti Genel Sekreterliğinin organizasyonuyla tekrar genel merkezde 11 ilin 50 milletvekiliyle bir araya geldiğini belirterek, illerin sorunları, Türkiye’nin meseleleri, AK Parti’nin önümüzdeki süreçte karar verilmesi gereken hususlarda milletvekillerinin görüşlerinin toplantıda alındığını ifade etti. Bugünkü toplantının devamının geleceğini anlatan Ünal, “Yani biz bundan sonra bir 6 tane daha toplantı gerçekleştireceğiz milletvekillerimizle. Grup başkanvekillerimiz, parti genel sekreterimiz, genel başkanımızın katılımıyla, milletvekillerimizle bir araya gelip istişareler yapılmıştır bugün” dedi.

Bir gazetecinin “MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yeni sisteme yönelik atılacak adımlar çerçevesinde temsilde adaletin sağlandığı milli bakiye sisteminin yine hayata geçirilebileceğini telaffuz etti. Bu yöndeki açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz?” sorusuna Ünal, “Güzel olan bir konunun öncelikli olarak tartışılması, siyasi partilerin gündemine alıp bu meseleyi karşılıklı olarak tartışmaları, daha sonra değerlendirmeleri ve bu değerlendirmelerin sonucunda da bir karara varılmasıdır. Dolayısıyla biz bu konuda siyasi partilerin önümüzdeki süreçte uyum yasaları ile ilgili ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişte yapılacak yasal düzenlemelerle ilgili Seçim Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu ve diğer kanunlarla ilgili görüşlerini açıklamalarından son derece memnunuz. Bu konuların tartışılmasından yanayız. Biz de bildiğiniz gibi Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığında oluşturulan bir heyetle şu anda bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışma daha sonra genel başkanımıza sunulacak. Daha sonra da bizim bu konudaki görüşümüz de kamuoyuyla paylaşılacak. Daha sonra siyasi partiler bu konuda gerekli görüşmeleri yapıp bir nihai karara varacaklardır. O yüzden bu açıklamalardan biz son derece memnunuz. Siyasi partilerin bu konudaki görüşlerini, bakış açılarını ifade etmeleri de memnuniyet vericidir” cevabını verdi.

Seçim barajı konusundaki tartışmaların sorulması üzerine Ünal, “Bu, bizim için yeni bir konu değil. Bildiğiniz gibi 2012 yılında biz bütün siyasi partilere bir çağrıda bulunduk ve dedik ki ‘3 tane seçenekte bu meseleyi tartışalım’. Yani biz 2012’de dar bölge, daraltılmış bölge ve rasyonelize edilmiş mevcut sistemi siyasi partilere ‘buyurun bunu müzakere edelim’ diye çağrıda bulunduk. O gün herhangi bir karşılık bulmadı bizim bu çağrımız. Bu konular konuşulur, tartışılır, değerlendirilir ve istişarelerin sonucunda nihai bir karara varılır” şeklinde konuştu.

Seçim ittifakı ile ilgili düzenlemeye ilişkin soru üzerine Ünal, “Bunların hepsi ile ilgili çalışmalar şu anda yürütülüyor. Bunlar nihai bir sonuca ulaştığında biz de AK Parti olarak bu konudaki düşüncelerimizi, bakış açımızı, istişarelerimiz sonuçlandığında kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

Cam filmi yasağına ilişkin düzenleme

Araçlarda uygulanmaya başlanan cam filmi yasağına ilişkin düzenlemeye ilişkin soruya Ünal, “Hükümetimiz zaman zaman yaptığı düzenlemelerle ilgili Cumhurbaşkanımızın, cumhurun reisi olarak toplumun bu meselelere ilişkin reflekslerini, tepkilerini ve hassasiyetlerini dikkate alarak bazı talimatlar vermesi son derece doğal. Önümüzdeki süreçte bu konuda bir değerlendirme yapılır, bu değerlendirme de kamuoyuyla paylaşılır” karşılığını verdi.

Ünal, yaklaşan Meclis Başkanlığı seçimleri ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın göreve devam edip etmeyeceğine ilişkin soru üzerine, “Bu konu şu anda bizim gündemimize gelmedi ama tabii ki AK Parti Grup Başkanvekilleri, divanla, komisyon seçimleri ile ilgili değerlendirmelerini yapıp sizlerle paylaşacaktır” şeklinde konuştu.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün OHAL’e yönelik açıklamalarının hatırlatılması üzerine Ünal, “Yani sonuçta eleştiri ya da öneri. 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül bu konudaki görüşlerini kamuoyuyla paylaşmıştır. Demokratik bir ülkede insanların kendi görüşlerini, siyasetçilerin kendi görüşlerini kamuoyuyla paylaşmaları son derece doğaldır” açıklamasında bulundu.

CHP’li Vekil Enis Berberoğlu’na ilişkin soruya Ünal, “Bunlar tamamen yargının konusudur, siyasetin konusu değildir. Birileri ısrarla bir şekilde ‘iktidarın yargıya müdahil olduğu’ algısını oluşturmaya çalışıyor. Biz bunun farkındayız. Türk yargısı tarafsız ve bağımsızdır. Siyasetin yargıya herhangi bir müdahalesi söz konusu değildir ” cevabını verdi.

Enise Vural - Nurullah Geylani