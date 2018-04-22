AK Parti Tekirdağ İl Teşkilatı 24 Haziran'a hazır

Çerkezköy Kapalı Spor Salonunda düzenlenen toplantıya AK Parti Teşkilatlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Mustafa Ataş, Trakya Bölge Koordinatörü Mehmet Ali Okur, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Ayşe Doğan ve Metin Akgün, AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Abdullah Öğe, AK Parti İl ve 11 İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Kadın Kolları Yönetimleri ve 11 ilçe başkanı yanı sıra çok sayıda partili katıldı.

AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasını ardından başladı. Toplantıda Divan Başkanlığı’na Abdullah Öğe seçilirken, Başkan Yardımcılığına Metin Kanat, katip üyeliklerine ise Meral Topçu, Sebahattin Birsöz ve Hasan Alp seçildi. Toplantı öncesinde AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yer aldığı video klip izletildi.

Yüksel: "Topunuz İYİ Parti'ye geçse ne yazar"

Toplantıda konuşan AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklendi. Başkan Yüksel, “Yaklaşık 1 yıldır, Tekirdağ’ın 11 ilçesinde görev yapan teşkilatlarımızla beraberiz. Dev bir teşkilatız. Tekirdağ teşkilatları 24 Haziran’a hazır. Çok şükür Çerkezköy’de bugün dev teşkilatımızla buluştuk. Çerkezköy’ümüzün tüm sokaklarında kapı kapı gezdik. Yorulmaksızın çalıştık. Bu teşkilatlar 24 Haziran akşamına kadar oturmak, uyumak haram olsun. Biz, gösterdiğiniz güveni yerine getirmek için, Reisimize verdiğimiz sözü tutmak için, koordinatörlerimize verdiğimiz sözü tutmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bugün duyduk ki, Kılıçdaroğlu’nun CHP’si İYİ partiye geçmiş. Topunuz geçse ne yazar! 15 kişi ile cezaevinde ziyaret ettiğiniz teröristlerin partisi HDP’ye verin, Pensilvanya’ya verin” ifadelerini kullandı.

Akgün: "Erdoğan'ı mahcup etmeyeceğiz"

İl Başkanı Cüneyt Yüksel’in ardından konuşan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün de kısa bir konuşma yaptı. Erken seçimde AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı mahcup etmeyeceklerini vurgulayarak, “Bugün Tekirdağ ve ilçelerinden Çerkezköy’e teşrif eden tüm dava arkadaşlarım hepiniz hoşgeldiniz. Biz genel siyasetimizi Ankara’da yapıyoruz. Yerel de ise sizler burada çalışıyorsunuz. Tekirdağ ve tüm teşkilatlar 24 Haziran’a hazır. Allah nasip ederse 25 Haziran akşamı sandıkları patlamaya var mısınız? Bizlerde sizlere layık olmak için Sayın Cumhurbaşkanımızı mahcup etmemek için çalışmalarımıza tüm gücümüzle devam edeceğiz.” diye konuştu.

Doğan: "24 Haziran'da sandıklar patlayacak"

Akgün’ün ardından konuşan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan da, 24 Haziran’da yapılacak seçime değindi. Doğan, “Türkiye’ye yeni bir adım daha atmak üzere. Ümmet için çok önemli bir karar verildi. Ana muhalefet bu karar üzerine yerine oturdu kaldı. 24 Haziran, bu ülkenin bir mücadelesidir, kurtuluş savaşıdır. Milletimizin, ülkemizin geleceğini inşa ediyoruz. Cumhurbaşkanımız aldığı hiçbir kararını kendini değil milletini düşünmüştür. Bakıyoruz ki, birileri daha adaylığını dahi açıklayamıyor fakat hazırız diyorlar. 16 Nisan’da bu millet sistemi onayladı. Geriye Reisimizi Başkan yapmak kaldı. Hedef 24 Nisan. Yeter ki gelecek nesiller güçlü olsun diye doğru atalım. Tekirdağ’ımız bu seçimlerde daha fazla milletvekili çıkaracağına yürekten inanıyorum.” dedi.

Yel: "Büyük bir aileyiz"

Ayşe Doğan’ın ardından konuşan bir diğer AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, AK Parti teşkilatlarının büyük bir aile olduklarını kaydetti. Yel, “24 seçimde önemli bir seçime gidiyoruz. Bizler içerisinde olduğumu partide her gün için hazırdık. Diğer partiler önce kendi içlerindeki hesaplarını yapsınlar. Bugün CHP’liler yine ipe un sermeye başladılar. İster 15 vekil gitsin ister 25. Bizim güvenimiz milletimizedir. İnşallah siz değerli teşkilat mensuplarımızla bu seçimi de alnımızın akıyla çıkacağız. Tekirdağ’da eminim ki birçok kardeşlerimiz aday adayı çıkacaktır. Bu süreçte kimse kimseyi kırmasın ve davamız üzerinden siyaset yaparak birbirimize zarar vermeyelim. Biz büyük bir aileyiz. Bu aile birbirine sadık anlayışla üzerinden gelemeyeceği hiçbir şey yoktur. Sandıklardan AK Parti’nin mührü çıksın diye çalışacağız. Sandık görevlilerimizden, mahalle başkanlarımıza kadar herkesin bu şuurda, yorulmadan, usanmadan çalışacağına yürekten inanıyorum. Vatandaşlarımızın kapısını samimiyet anahtarı ile açtığımızda bu millet Recep Tayyip Erdoğan’ı başkan yapacaktır. 21. Yüzyıl Türkiye’mizin dönemi olacaktır” şeklinde konuştu.

Toplantıda son olarak AK Parti Teşkilatlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş kürsüye geldi. Gençlerin sloganları eşliğinde kürsüye gelen Ataş, başta ev sahibi AK Parti Çerkezköy İlçe Teşkilatı ve İlçe Başkanı Abdullah Öğe’ye teşekkür etti. Ataş, “Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ev sahibi Çerkezköy ilçe teşkilatımız ve ilçe başkanımız Abdullah Öğe, kardeşime teşekkür ediyorum. Adını Türk siyaset tarihine altın harflerle yazan siz isimsiz kahramanlara teşekkür ediyorum. Kadın Kollarımız, kazandığımız tüm seçimlerin gizli kahramanlarıdır. Özellikle bu seçimlerde yılmadan çalışan Gençlik Kollarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

“Yapacak çok işimiz var"

“Önümüzde yürüyecek çok yol, yapacak çok işimiz var" diyen Ataş, "Her ne kadar AK Parti’nin önünü kesmeye çalışsalar da bugüne kadar muvaffak olamadılar. Biz tertemiz siyaset yaptığımız üzere asla bu milletin önünü kesemeyecekler, bu ülkenin kalkınmasına karşı çıkaramayacaklar. Başaramayacaklar, ezanlarımızı susturamayacaklar. Allah’a hamd olsun 16 yıldır iktidardayız. 3 tane yerel, 5 genel, 3 referandum ve bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde başaramadılar 24 Haziran’da da başaramayacaklar. 2007 yılında E-Muhtıra vermek suretiyle hükümet üzerinde kumpas kurmaya çalıştılar olmadı. 2008 yılında partimize kapatma davası açtılar. 2013’te gezi olayları ile Türkiye’yi Suriye’ye çevirmeye çalıştılar. 2013’ün 17-25 Aralık ayında kumpas yapmaya çalıştılar. MİT tırlarına karşı yapılan operasyonla hükümetimizi teröristlere yardım yapıyor algısı oluşturacaklardı yapamadılar. Son olarak 15 Temmuz’da alçak çete mensupları ile bu millete karşı, milletin silahlarını doğrulttular. Bu ülkeyi işgal etmeyi hesapladılar, planladılar. Hamdolsun bunda da sonuç elde edemediler. Bu ülkenin başında Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider vardı, bu hainler bunu hesap edemedi. Bu milletin meydanlara çıkacaklarını hesap edemediler. O gün yeniden bu ülkenin tarihi yazıldı. Kurtuluş savaşında, Sakarya’da, Dumlupınar’da Çanakkale’de karşı çıktıysak 15 Temmuz’da da bu millet tarih yazdı. Bu millet, hainlere nasıl fırsatlar vermediyse 24 Haziran’da da fırsat vermeyecektir ve Cumhurbaşkanımızı Başkan yapacaktır” dedi.

“Belediyeleri de alacağız"

Ataş, 30 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlere de değindi. Ataş, “İnanıyorum ki Tekirdağ teşkilatı 30 Mart 2019’da Büyükşehir Belediyesi ve 11 ilçe belediyesini de alacaktır. İnanıyorsanız, başarırsınız.” dedi. Mustafa Ataş; ekonomiden eğitime, Milli savunma sanayinden, ulaşıma, havalimanı yatırımlarından duble bölünmüş yollara kadar yapılan hizmetlerden bahsederek bu yatırımların, hizmetlerin temelinde inanmak olduğuna vurgu yaptı. Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı harekatındaki başarıya da değinen Mustafa Ataşi TSK’ya teşekkür etti. Ataş son olarak, “Ekonomik olarak Türkiye’yi krize sokmaya çalışan dış mihrakların ülke içindeki hain işbirlikçiler ile hayata geçirmeye çalıştıkları esnada 24 Haziran seçimi kararı ile oyunları bozdu.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından AK Parti teşkilatları Mustafa Ataş’a hediye takdimi ederek tek tek fotoğraf çektirdiler.

Uğur Arslan