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Ak Parti Üsküdar İlçe Başkanı Hızır, Çetiner’i ziyaret etti

AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Halit Hızır, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü’ne atanan Murat Çetiner’e ziyarette bulundu.

Ak Parti Üsküdar İlçe Başkanı Hızır, Çetineri ziyaret etti

18 Ocak 2017 13:29

Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü’ne atanan Murat Çetiner’i ziyaret eden Ak Parti Üsküdar İlçe Başkanı Halit Hızır, Murat Çetiner’in Spor Güvenliği Şube Müdürlüğüne atanmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Hızır, “Türkiye’nin kritik illerinde başarıyla görev yapan emniyet müdürümüzün Üsküdar’da görev alması bizim açımızdan çok iyi bir durum. Çetiner spor adına çok güzel işler yapacak. Vatanımıza, milletimize hayırlı işler yapmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Kendisini tebrik ediyoruz "dedi.

Halit Hızır’ın ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür eden Çetiner ise " İstanbul’daki üçüncü görev yerim oldu. İlk olarak kısa bir süre Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde çalıştım, daha sonra üç yıla yakın Bakırköy Emniyet Müdürlüğü görevini yürüttüm. Şimdi de burada Spor Güvenliği Şube Müdürlüğündeyiz. Üstümüze düşen yükümlülükler nelerse yerine getireceğiz. Bu konuda başkanımızdan da destek bekliyoruz" diye konuştu.

Etiketler: AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Halit Hızır, Spor Güvenliği


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