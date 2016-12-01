Başbakan Binali Yıldırım, yeni anayasa görüşmeleri kapsamında, Çankaya Köşkü’nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile biraraya geldi. Basına kapalı gerçekleşen ve saat 14.00’te başlayan görüşme, sona erdi. İki lider, görüşme sonrası kameraların karşısına geçti. Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Anayasada sınırlı bir değişiklik yapılması konusu bir süredir memleketimizin gündemindedir. MHP ile birlikte yürüttüğümüz müzakereler belirli bir olgunluğa erişmiştir. Son gözden geçirilmeler de yapılacak ve önümüzdeki hafta inşallah AK Parti olarak anayasa değişiklik teklifimizi TBMM’ye sunmuş olacağız. Tabii ondan sonraki iş, Meclisimizin iradesidir. Mecliste 330’u aşan bir kabulle geçmesi gerekiyor ki ondan sonra referandum süreci başlasın. Referandum süreci de milletin vereceği karardır. Ülkemiz, milletimiz için hayırlı bir karar olacaktır diye düşünüyoruz. Niyet hayır akıbet hayır anlayışıyla hareket ettik. Ülkenin gündeminin artık sistem tartışmasıyla aman kaybetmesini istemiyoruz. Yapılmak istenen değişiklik bellidir" şeklinde konuştu.

Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Mevcut durumun, mevcut anayasa ile bir ölçüde uyumlu hale gelmesi icra ve yasamanın yetkilerinin sınırlarının çok daha net şekilde belirlenmesi, parlamentonun güçlenmesi icranın da istikrarı ve güveni sağlayacak şekilde tesisi için bu şekilde değişiklik elbette ki geleceğimiz ve siyasi istikrar için yerinde bir karar olacaktır. Milletimize hayırlı uğurlu olur diyorum."

CUMHURBAŞKANININ İLİŞİĞİ KESİLMEYECEK

Bir soru üzerine Yıldırım, "Bu değişiklikte, Cumhurbaşkanının eğer seçilirse partisi ile ilişiği devam edecek. Yapılan en önemli değişiklik budur. Mevcut anayasada partisi ile ilişiği kesiliyor hükmü var, bunun yerine partisi ile ilişiği devam edecek" şeklide konuştu.

MHP’NİN İMZASI OLACAK MI ?

Teklifte MHP’nin imzasının olup olmayacağına ilişkin soruya Yıldırım, "AK Parti kendi anayasa değişikliği olarak bu teklifi sunulacak. Bu teklif şüphesiz MHP’nin de mutabık kaldığı bir metin olacak. Dolayısıyla Meclis görüşmelerinde buna göre de işlem görecek. Şekil, usul ve yazım olarak bazı konuların gözden geçirilmesine ihtiyaç var. Bu bizim ortak anlayışımız. O bakımdan bir iki gün içerisinde arkadaşlarımız, Sayın Genel Başkanın bizim bakış açımızı dikkate alarak tamamlamış olacaklar" karşılığını verdi.

Yıldırım, yeni getirilecek değişiklikte Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisi ile ilişiğinin devam edeceğine dikkati çekti.

"Referandumdan sonra seçim öngörülüyor mu" sorusunu Yıldırım, "Seçim kanunun biliyorsunuz anayasada herhangi bir yeri yok. Bütün detaylar açıklandığı zaman ne var ne yok vatandaşlarımız bunu bilecekler. Biz, demokratik düzenin unsurlarıyız. Siyasi partilerimiz. Gizli saklı birşey olmaz. Herşey aleni şekilde olmaktadır. O bakımdan yapılacak değişikliklerin asıl amacı ülkede istikranın, güçlü siyasi iradenin devamı. Parlamento ve yürütme ilişkilerinde söz konusu olabilecek pürüzlerin ortadan kaldırılmasını esas alıyor" şeklinde cevapladı.

REFERANDUM NE ZAMAN ?

Referandumun ne zaman yapılacağını ilişkin soru üzerine Yıldırım, "Meclis görüşmeleri tamamlandıktan sonra yasa çok açık 60 gün sonra referandum öngörülüyor. Meclis kabulünden sonra tabiatıyla 60 günlük süre buna ilave edebilirsiniz. Yazın başında inşallah böyle bir durum olabilir. Seçim diye bir şey söz konusu değil. Gündemde seçim yok. Yakın zamanda seçim yaptık. Sürekli seçimle vatandaşımızın ne vaktini ne de parasını israf etmemek lazım. Ülkemizin daha fazla büyümeye FETÖ bölücü terör örgütüyle mücadele etmek gibi önemli bir işi de vardır" diye konuştu.

Bahçeli, anayasa görüşmeleri kapsamında gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Olgunlaşması konusunda çaba sarf edilmiştir. Son değerlendirmeler ışığında olumlu geçmiştir. İnşallah kısa bir süre içinde TBMM’ye bir metin sunulmuş olacaktır. Meclise sunulmuş olan metin, meclisin değerlendirmesi ışığında sonuçlandığı takdirde memleketimiz için hayırlı sonuçlar verecektir" dedi.

Bahçeli, açıklama sonrası Çanyaka Köşkünden ayrıldı.

Enise Vural

