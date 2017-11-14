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AK Parti’den Bahçeli’nin ‘ittifak’ sözlerine ilk yorum

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Rabia’da birleşen herkesle biz zaten müttefikiz. Bu seçim ittifakı gibi algılanması algılanmaması bütün bunlar zaman içinde görülecek şeyler.

AK Partiden Bahçelinin ittifak sözlerine ilk yorum

14 Kasım 2017 18:22

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, TBMM’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 2019 seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamalarda ‘ittifak’ mesajı vermesine ilişkin konuştu. Bahçeli'nin sözlerini seçim ittifakı şeklinde yorumlamanın erken olacağını belirten Ünal, "Rabia’da birleşen herkesle biz zaten müttefikiz. Bu seçim ittifakı gibi algılanması algılanmaması bütün bunlar zaman içinde görülecek şeyler. Bu, partinin yetkili kurullarının oturup değerlendireceği bir şey. Sayın Bahçeli her zaman devletin bekası söz konusu olduğunda seçilmiş meşru hükümetle birlikte hareket etti. Dolayısıyla, yeni bir değerlendirmeden ziyade bugünkü Sayın Bahçeli’nin açıklamasını tutarlı bir şekilde daha önceden beri dediğim gibi 15 Temmuz sonrası hükümetin yanında duran, devletin bekası için yapılmış açıklama olarak değerlendiriyorum” dedi.  

Enise Vural
 

Etiketler: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal

 

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