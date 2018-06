AK Parti'den sonuçlara ilişkin ilk açıklama

AK Parti Sözcüsü Ünal, AK Parti Genel Merkezi önünde seçimlere yönelik açıklamada bulundu. Türkiye’de bir demokrasi şöleni yaşandığına dikkat çeken Ünal, "Bugün 59 milyon 354 bin 840 seçmen sandık başına gitti ve yüzde 87 katılım oranıyla 188 bin 80 sandıkta oylarını kullandılar. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre son zamanların en güvenli seçimlerinden bir tanesini yaşadık. Yeni yönetim sistemimiz ülkemize hayırlı olsun. Türkiye Cumhuriyeti devleti seçim güvenliği ve seçim sistemi konusunda Avrupa ve dünya ülkeleri içerisinde en güvenli seçim sistemine sahip olan sonuçları en hızlı açıklayan ülkelerden bir tanesidir" diye konuştu.

Büyük bir demokrasi olgunluğu içerisinde seçimlerin yaşandığını belirten Ünal, "Sonuçlar hiçbir şüpheye mahal olmaksızın açıklanıyor. Bugün CHP’nin Sözcüsü de açıkladı, yaklaşık 600 bin sandıkta görevlilerinin olduğunu söyledi. Her sandığın başında bütün siyasi partilerin müşahitleri varken ve her sandıkta siyasi partilerin temsilcileri ve diğer siyasi partilerin temsilcilerinin ıslak imzalı tutanakları alınıyor ve bunlar bütün siyasi partilerin ellerinde var. Şu an itibariyle bütün siyasi partiler sonuçları beraberce takip ediyor. Türkiye bir hukuk devletidir ve Türkiye’nin kurumlarının meşruiyetini sorgulamak, bunlar üzerinden oluşturulacak bir şaibe ve itibarsızlaştırma her şeyden önce bizim birliğimize, beraberliğimize zarar verecek huşulardır. Bazı kurumlarımızın bizzat hedef alınarak tehdit edilmesi ve bu kurumların görevlilerinin cevap hakkı olmadığının bilinerek açık bir şekilde tehdit edilmeleri, bu tehditlerin sonuçlarında da kendi tabanlarının tahrik edilmesi ve bunun sonucunda ortaya çıkacak ağır sonuçlar unutulmamalıdır ki bu tahriki yapan siyasilerin ve adayların sorumluluğudur" açıklamasını yaptı.

"Diğer partilerin oylarının güvenliği de bizim namusumuzdur"

AK Parti hükümetinin iktidar olmanın sorumluluğu ile davrandığını ve kullanılan tüm oyların AK Parti hükümetinin teminatı altında olduğunu vurgulayan Ünal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sadece kendi partimizin oyları değil, diğer partilerin oylarının güvenliği de bizim namusumuzdur. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da millet iradesinin sandığa adil bir şekilde tecelli etmesinin teminatı ve takipçisiyiz. Buradan tekrardan bazı siyasi partileri ve adayları uyarıyorum; bu tahrikin ve daha seçimler başlamadan oluşturulan bu tahrik ve itibarsızlaştırmanın sonuçları ülkemiz için son derece yaralayıcı ve ağır sonuçlar doğurabilir, bunları siyasi sorumluluğa davet ediyorum. AA’nın hedefe konularak tehdit edilmesi kabul edilebilir bir şey değildir. Seçimlerin sonuçları daha netleşmeden AA ve YSK üzerinden oluşturulan ağır tahrik, iftira ve manipülasyon kabul edilemez."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilerleyen saatlerde AK Parti Genel Merkezine geleceğini kaydeden Ünal, "Sonuçlar tam anlamıyla açıklanana kadar bekleyeceğiz. YSK şu anda zaten sandıkların başında, bütün partilerin temsilcileri, müşahitler ıslak imzalı bu tutanakları genel merkezleriyle paylaşıyorlar. Bu tutanaklar doğrultusunda çıkan sonuçları hem basından hem de Seçim Koordinasyon Merkezlerinden takip ediyoruz. Bunlar sonuçlandıktan sonra Cumhurbaşkanımız genel merkezimize gelecek ve bir balkon konuşması yapacak" dedi.