AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz ve partililer, Cumhurbaşkanın ‘dolar bozdurun’ çağrısına uyarak, dövizlerini bozdurdu. Bayramyeri Meydanında buluşan partililer, ellerindeki dövizlerle Denizli halkına çağrıda bulunarak ekonomiye sahip çıkılması gerektiğini ifade etti. AK Partililer, yanlarında getirdikleri dolarları da döviz bürosunda bozdurarak Türk Lirası’na çevirdi.

Açıklamasında İl Başkanı olarak 2 bin 23 dolar bozduracağını belirten Filiz, Türkiye’nin hedefinin 2023 olduğunu, bu hedeften korkanlara, 2023 dolar bozdurarak karşılık verdiklerini söyledi.

Filiz, "Bugün burada bulunmamızın sebebi,döviz spekülasyonu ile ekonomimizi çökertmeye çalışıyorlar. Hükümetimiz, gereken yeni önlemleri almıştır ve almaya devam etmektedir. Piyasada durgunluk olduğunu görüyoruz. Durgunluğun bu provokatif etkenlerden kaynaklandığını da biliyoruz. Eğer bu döviz üzerindeki dalgalanma, yani Türk Lirasının değer kaybı, Türkiye’nin yapısal sorunlarından kaynaklanıyor olsaydı, durum ciddi olarak değerlendirilebilirdi. Ama özellikle Türkiye dışındaki gelişmelerden ve döviz üzerindeki bir takım spekülatif hareketlerden kaynaklanmıştır. Algılarını ekonomimizin çökmeye çalıştığını göstermeye çalışıyorlar. Biz bunları çok açık ve seçik görüyoruz. Ama inanın bunu yapamayacaklar" dedi.

Tankın altına yatarak darbeye izin vermeyen Türkiye milletinin bu tür oyunlara da izin vermeyeceğini belirten Filiz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın doların yükselmesine karşı, doların bozdurulması yönündeki talimatları üzerine insanlarımız döviz bürolarına, dolar almak için değil, döviz bozdurmak için koşuyor. Herkes kendi imkanınca bu seferberliğe destek oluyor. Vatandaşlarımız dövizlerine bozdurarak, Türk Lirası’nın değer kaybının önlenmesi için piyasaları rahatlatmaya çalışıyor. Bu adımları atınca birilerinin oyunu bozulacak. Bunlar önce de bunu yaptı. 2007’de de aynı şeyi yaptılar. Ama başarılı olamadılar, olamayacaklar. Bugün burada, AK Parti Teşkilatı olarak, her şeyden önce bir vatandaş olarak, ülkemizde olan sıkıntılara, algı operasyonlarına son vermek için, devletimizin yanında, Türk Liramıza sahip çıkıyoruz. Dövizlerimizi bozduruyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından AK Partili yöneticiler ve üyeler döviz bürosuna giderek dolarlarını Türk Lirasına çevirdi. Başkan Filiz, çıkışta makbuzunu göstererek, "doları bozduruyoruz, oyunları bozuyoruz" şeklinde seslendi. Çok sayıda partilinin katılımı nedeniyle döviz bürosunda yoğunluk yaşandı.

Medeni Topaloğlu