Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » AK Partili Denizli Teşkilatından 2023’lü dolar göndermesi

AK Partili Denizli Teşkilatından 2023’lü dolar göndermesi

AK Parti Denizli İl Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'dövizi Türk Lirasına' çevirin çağrısının ardından dolarlarını bozdurdu. AK Parti İl Başkanı Filiz, Türkiye’nin hedefinin 2023 olduğunu, bu hedeften korkanlara, 2 bin 23 dolar bozdurarak karşılık verdiklerini söyledi.

AK Partili Denizli Teşkilatından 2023lü dolar göndermesi

08 Aralık 2016 14:45

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz ve partililer, Cumhurbaşkanın ‘dolar bozdurun’ çağrısına uyarak, dövizlerini bozdurdu. Bayramyeri Meydanında buluşan partililer, ellerindeki dövizlerle Denizli halkına çağrıda bulunarak ekonomiye sahip çıkılması gerektiğini ifade etti. AK Partililer, yanlarında getirdikleri dolarları da döviz bürosunda bozdurarak Türk Lirası’na çevirdi.

Açıklamasında İl Başkanı olarak 2 bin 23 dolar bozduracağını belirten Filiz, Türkiye’nin hedefinin 2023 olduğunu, bu hedeften korkanlara, 2023 dolar bozdurarak karşılık verdiklerini söyledi.

Filiz, "Bugün burada bulunmamızın sebebi,döviz spekülasyonu ile ekonomimizi çökertmeye çalışıyorlar. Hükümetimiz, gereken yeni önlemleri almıştır ve almaya devam etmektedir. Piyasada durgunluk olduğunu görüyoruz. Durgunluğun bu provokatif etkenlerden kaynaklandığını da biliyoruz. Eğer bu döviz üzerindeki dalgalanma, yani Türk Lirasının değer kaybı, Türkiye’nin yapısal sorunlarından kaynaklanıyor olsaydı, durum ciddi olarak değerlendirilebilirdi. Ama özellikle Türkiye dışındaki gelişmelerden ve döviz üzerindeki bir takım spekülatif hareketlerden kaynaklanmıştır. Algılarını ekonomimizin çökmeye çalıştığını göstermeye çalışıyorlar. Biz bunları çok açık ve seçik görüyoruz. Ama inanın bunu yapamayacaklar" dedi.

Tankın altına yatarak darbeye izin vermeyen Türkiye milletinin bu tür oyunlara da izin vermeyeceğini belirten Filiz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın doların yükselmesine karşı, doların bozdurulması yönündeki talimatları üzerine insanlarımız döviz bürolarına, dolar almak için değil, döviz bozdurmak için koşuyor. Herkes kendi imkanınca bu seferberliğe destek oluyor. Vatandaşlarımız dövizlerine bozdurarak, Türk Lirası’nın değer kaybının önlenmesi için piyasaları rahatlatmaya çalışıyor. Bu adımları atınca birilerinin oyunu bozulacak. Bunlar önce de bunu yaptı. 2007’de de aynı şeyi yaptılar. Ama başarılı olamadılar, olamayacaklar. Bugün burada, AK Parti Teşkilatı olarak, her şeyden önce bir vatandaş olarak, ülkemizde olan sıkıntılara, algı operasyonlarına son vermek için, devletimizin yanında, Türk Liramıza sahip çıkıyoruz. Dövizlerimizi bozduruyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından AK Partili yöneticiler ve üyeler döviz bürosuna giderek dolarlarını Türk Lirasına çevirdi. Başkan Filiz, çıkışta makbuzunu göstererek, "doları bozduruyoruz, oyunları bozuyoruz" şeklinde seslendi. Çok sayıda partilinin katılımı nedeniyle döviz bürosunda yoğunluk yaşandı. 

Medeni Topaloğlu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç