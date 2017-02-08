MÜSİAD Aydın Başkanı Murat Aksüt ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden Savaş, mart ve nisan ayından itibaren ekonominin pozitif yönde ivme kazanacağını ifade ederek, “Öncelikle yeni görevinizde başarılar dilerken işadamlarımıza da önümüzdeki dönemde yatırım yapmaları konusunda da çağrıda bulunuyorum” dedi.

Yatırım çağrısına olumlu yanıt

Beraberinde AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Ramazan Satılmış başta olmak üzere ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte MÜSİAD Aydın Şubesi yeni yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Mustafa Savaş’ı ağırlayan MÜSİAD Aydın Başkanı Murat Aksüt ve üye işadamları ziyaretinden dolayı Milletvekili Mustafa Savaş’a teşekkür ettiler. MÜSİAD Başkanı Aksüt, Milletvekili Savaş’ın yatırım çağrısına olumlu yanıt vererek aldıkları sinyalden dolayı çok memnun olduğunu ifade etti. Aksüt, “Ekonominin pozitif yönde gelişecek olması yatırımcının önünü açacaktır. İş dünyasının dileği önünü görmek ve yatırım yaptığı zaman sorun yaşamayacağını bilmektir. Sayın vekilimiz, ekonominin düzeleceği sinyalini verdi. Zaten Borsa, Dolar ve Euro hareketliliği bunu gösteriyor. Bizlerde MÜSİAD üyesi işadamları olarak aldığımız bu sinyalle yatırımlarımıza hız vereceğiz” dedi.

‘Hayırlı olsun’ ziyareti

Milletvekili Mustafa Savaş, işadamlarına öncelikle yeni görevlerinde başarılar diledi. Savaş konuşmasında, “Yeni görevinizde başarılar diliyorum. Bizim yapacağımız bir şey olursa bize düşen görevi her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. İnşallah beraber güzel projeler geliştirelim, ekonomiyi güçlendirelim. Üretenin, iş yapan, istihdam yaratanın yanındayız her zaman. Zaten hükümet olarak da verdiğimiz destekler ortada. Yatırım yapanların iyileştirilmesi noktasında, faiz oranlarının iyileştirilmesi noktasında, ticari yaşamın canlandırılması noktasında, borçların yapılandırılması noktasında, cazibe merkezlerinin yaratılması noktasında, yani üretim ve istihdamın arttırılması için hükümet olarak var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah bu 2023 hedeflerini yakalama noktasında hep beraber o büyük hedeflere ulaşacağız. Amaç, ülkenin daha iyi koşullarda yaşaması. Bunun için istihdam yaratmak, imkanları sağlamak, yurt dışından döviz getirmek, ihracata ağırlık vermek en büyük hedefler.Türkiye içerisinde Aydın'ında önemli bir payı var. Aydın, tarımıyla, turizmiyle, sanayisiyle, kültürel yapısıyla, tarihiyle, coğrafyasıyla önemli potansiyel barındırıyor. İşte bu potansiyelin işlenmesi, harekete geçirilmesi noktasında sizlerin, bizim, hepimizin görevleri var. O görevleri el birliğiyle yaparsak çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. İnşallah önümüzdeki dönem hem bölgemizi daha iyi bir noktaya taşınmasında, üretim imkanlarının artmasında, istihdam imkanlarının artılması noktasında daha güzel şeyler yapacağız. Projelerimiz var, hedeflerimiz var, o projeleri hep beraber hayata geçireceğiz. Tarımla ilgili de bölgemiz muazzam bir potansiyel barındırıyor.

Tarımsal üretim anlamında çeşitlilik çok fazla. O çeşitliliğin işlenmesi, paketlenmesi, ihracatı, pazar imkanlarının yaratılması gibi daha yapılacak çok iş var. Önümüzdeki süreç daha iyi bir Türkiye olması için bir fırsat. Yatırımlarınızı başlatın ve geç kalmayın. Nisan ayındaki halk oylaması da bir fırsat. Aydın’da güzel bir sonuç elde edeceğimize inanıyorum ve bu sonuçlar Türkiye’nin gündemini oturacak” dedi.

Milletvekili Savaş’ın ziyareti sırasında MÜSİAD Aydın Şubesi Yönetim Kurulu üyelerinden Nilgün Böcekli, Şeref Binboğa, Necdet İzgü ve İbrahim Demirci de hazır bulundu.