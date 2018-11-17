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AK Parti'ye belediye başkanlığı için 7 bin 180 başvuru

AK Parti'ye belediye başkanlığı için 7 bin 180 başvuru
AK Parti'ye belediye başkanlığı için 7 bin 180 başvuru

AK Parti, 7 bin 180 kişinin belediye başkanlığı aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu bildirdi.

AK Parti Seçim İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, belediye başkanlığı için aday adaylığı müracaatlarının 5 Kasım 2018'de başladığını hatırlatılarak, "Belediye başkan aday adaylığı müracaatları 16 Kasım 2018 Cuma günü saat 24.00'te sona ermiştir. İl Genel ve Belediye Meclis üyeliklerine ilişkin müracaatlar ise 3 Aralık Pazartesi gününe kadar devam edecektir. Belediye başkanlıkları için müracaat aldığımız 5-16 Kasım tarihleri arasında toplam 7 bin 180 kişi belediye başkanlığı aday adaylığı başvurusunda bulunmuştur" denildi.

Abdullah Sarica
 

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