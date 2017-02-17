ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’u taşıyan uçak bu sabah 10.45’te Adana’daki İncirlik Üssü’ne indi. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Dunford’un İncirlik’te gerçekleşen görüşmesinin ardından bir bilgilendirme yapılması bekleniyor.
ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’u taşıyan uçak bu sabah 10.45’te Adana’daki İncirlik Üssü’ne indi. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Dunford’un İncirlik’te gerçekleşen görüşmesinin ardından bir bilgilendirme yapılması bekleniyor.
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