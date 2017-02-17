ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’u taşıyan uçak bu sabah 10.45’te Adana’daki İncirlik Üssü’ne indi. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Dunford’un İncirlik’te gerçekleşen görüşmesinin ardından bir bilgilendirme yapılması bekleniyor.