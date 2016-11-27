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Akaryakıt istasyonu soygununda ölen vatandaş son yolculuğuna uğurlandı

Şişli'de bir akaryakıt istasyonunda geçtiğimiz gece yaşanan soygun girişiminde hayatını kaybeden Halil İbrahim Karanfil son yolculuğuna uğurlandı.

Akaryakıt istasyonu soygununda ölen vatandaş son yolculuğuna uğurlandı

27 Kasım 2016 15:09
Akaryakıt istasyonu soygununda ölen vatandaş son yolculuğuna uğurlandı - Tıkla İzle

Geçtiğimiz gece Şişli Piyalepaşa Mahallesi’nde bir akaryakıt istasyonunu soymaya çalışan silahlı 2 kişi, o esnada benzin almaya gelen polis ekipleriyle çatışmaya girmişti. Çatışma sırasında otomobiliyle yoldan geçmekte olan Halil İbrahim Karanfil (42) başından vurularak hayatını kaybetmişti. Karanfil için bugün öğlen namazına müteakip Kasımpaşa Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İbrahim Karanfil'in ailesi başta olmak üzere çok sayıda seveni katıldı. Törende taziyeleri kabul eden acılı aile gözyaşlarına boğuldu. Karanfil'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Kulaksız Mezarlığı'na götürüldü. Bu esnada Karanfil'in acılı eşi baygınlık geçirdi.

Halil İbrahim Karanfil'in vurulduğu gece kayınbiraderinin evine Kur’an-ı Kerim dersi almaya gittiği ve dersin ardından evine doğru yola çıktığı öğrenildi. Okmeydanı Okçular Teknesi yakınındaki evine gidebilmek için Piyalepaşa Bulvarı'ndan geçtiği sırada vurulan Karanfil'in evli ve iki çocuk babası olduğu belirtildi.

Ufuk Kıvık 

 

Etiketler: akaryakıt istasyonu


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