Akbank açılış mesai saatleri müşteri hizmetleri telefonu... Akbank, 30 Ocak 1948 tarihinde özel sermayeli bir ticaret bankası statüsünde Adana’da kurulmuştur. Kuruluş amacı bölgedeki pamuk üreticilerine finansman sağlamak olan Akbank, ilk İstanbul şubesini, 14 Temmuz 1950’de Sirkeci’de açmıştır. 1954 yılında Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’a taşınmasının ardından şube sayısını hızla artıran Akbank, 1963 yılında tüm bankacılık işlemlerinde otomasyona geçmiştir. Akbank, 1990 yılında halka açılmış ve 1998 yılında ikincil halka arz ile uluslararası piyasalarda American Depository Receipt (ADR) olarak da işlem görmeye başlamıştır. Akbank’ın temel faaliyetleri kurumsal ve yatırım bankacılığı, ticari bankacılık, KOBİ bankacılığı, bireysel bankacılık, ödeme sistemleri, Hazine işlemleri ve özel bankacılık ile uluslararası bankacılık hizmetlerini içeren bankacılık uygulamalarını kapsamaktadır. Banka standart bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra, şubeleri aracılığıyla, Aksigorta A.Ş. ve AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. adına sigorta acenteliği faaliyetlerini de yürütmektedir.

Faaliyetlerini İstanbul’daki Genel Müdürlüğü ve yurt çapındaki 22 bölge müdürlüğü aracılığıyla sürdüren Akbank, yurt içinde 800 şubesi ve 14 binin üzerinde çalışanıyla güçlü ve yaygın bir dağıtım ağına sahiptir. Akbank 16,5 milyonun üzerindeki müşterisine hizmetlerini, geleneksel dağıtım kanalları olan şubelerin dışında, Akbank Direkt İnternet, Akbank Direkt Mobil, Çağrı Merkezi, yaklaşık 4.400 ATM, 510 binden fazla POS terminali ve diğer yüksek teknoloji kanalları aracılığıyla sunmaktadır.

Akbank açılış mesai saatleri müşteri hizmetleri telefonu?

Hafta içi her gün sabah tam saat dokuzda (09.00) başlar ve on iki buçuğa (12.30) kadar devam eder.Bu saatten sonra ise bir saatlik mola vardır. Öğlen sonrası bir buçuk da (13.30) mesai başlar. Kapanış saati olan beş otuza (17.30) kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu diğer tüm bankalar gibi Akbank da kapalıdır ve çalışmaz.

