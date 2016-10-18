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Akdeniz foku, Kuşadası Körfezi’nde ortaya çıktı

Kuşadası Körfezi’nde nesli tükenmekte olan ve dünyada sadece 700 adet kalan Akdeniz fokuna rastlandı.

Akdeniz foku, Kuşadası Körfezinde ortaya çıktı

18 Ekim 2016 07:39
Akdeniz foku, Kuşadası Körfezi’nde ortaya çıktı - Tıkla İzle

Dünyanın en nadir 12 memeli türü arasında gösterilen Akdeniz fok balığı, Kuşadası Körfezi’nde 10 ay sonra yeniden ortaya çıktı. Kuşadası Körfezi’nde avlanan balıkçılar ve kıyıda gezen vatandaşlar tarafından görülen Akdeniz foku için çevreciler harekete geçti.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde balık avı yapan balıkçılar ile sahilde gezen vatandaşlar sürpriz bir misafir ile karşılaştı ve hemen yetkililere haber verdi. Nesli tükenmekte olan ve dünyada sadece 700, Türkiye’de ise 100 tane kalan Akdeniz fokunun fark edilmesiyle çevreciler harekete geçerek, Akdeniz fokunu izlemeye başladı. Bir süre daha Kuşadası kıyılarında dolaşan ve büyük ilgi gören Akdeniz foku daha sonra yeniden açıklara döndü. Akdeniz foku en son 6 Ocak 2016 tarihinde yine Kuşadası Körfezi’nde ortaya çıkmıştı. Soğuk ve ılıman denizlerin kıyılarında yaşayan fokların, sıcak denizlerde çok az türleri bulunduğunu belirten uzmanlar az görünen ve Türkiye’de rastlanılabilen tek türün Akdeniz foku olduğunu söylediler.


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