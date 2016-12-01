Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Akdeniz Üniversitesi Kültür Mahallesi girişinde karşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga çıktı. Kavgada yaralanan bazı öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirildi. Her iki gruptan yaralı olan arkadaşları için hastaneye gelen öğrenciler burada ikinci kez karşı karşıya geldi. Sözlü saldırıyla başlayan tartışma büyüyünce bir grup hastane B Blok girişine sağındı. Çevik Kuvvet polisi ve TOMA'nın sevk edildiği hastane bölgesinde B bloka sığınan öğrenciler çıkmaya çalışırken diğer grup kaçacaklarını düşünüp tekrar harekete geçince arbede yaşandı.

Yumruklaşan öğrencilere müdahale eden polis, grupları ayrı ayrı üniversiteden dışarı çıkardı. Çevik Kuvvetin hastanede olası yeni bir kavgaya karşı bekleyişi sürüyor.

Adem Akalan - İsa Akar