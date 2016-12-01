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Akdeniz Üniversitesinde iki grup öğrenci arasında kavga

Antalya'da üniversite girişinde iki grup öğrenci arasında yaşanan kavga üniversite içine taşındı. Yaralı öğrencilerin getirildiği üniversite hastanesine arkadaşlarını görmeye gelen iki grup, burada tekrar karşılaşınca kavga çıktı. Tekme tokat birbirine giren öğrencilere polis müdahale etti.

Akdeniz Üniversitesinde iki grup öğrenci arasında kavga

01 Aralık 2016 18:06
Akdeniz Üniversitesinde iki grup öğrenci arasında kavga - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Akdeniz Üniversitesi Kültür Mahallesi girişinde karşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga çıktı. Kavgada yaralanan bazı öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirildi. Her iki gruptan yaralı olan arkadaşları için hastaneye gelen öğrenciler burada ikinci kez karşı karşıya geldi. Sözlü saldırıyla başlayan tartışma büyüyünce bir grup hastane B Blok girişine sağındı. Çevik Kuvvet polisi ve TOMA'nın sevk edildiği hastane bölgesinde B bloka sığınan öğrenciler çıkmaya çalışırken diğer grup kaçacaklarını düşünüp tekrar harekete geçince arbede yaşandı. 

Yumruklaşan öğrencilere müdahale eden polis, grupları ayrı ayrı üniversiteden dışarı çıkardı. Çevik Kuvvetin hastanede olası yeni bir kavgaya karşı bekleyişi sürüyor.

Adem Akalan - İsa Akar 


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