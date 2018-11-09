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Akdin kardeşleri vuran zanlılar, özel harekat eşliğinde adliyeye getirildi

Akdin kardeşleri vuran zanlılar, özel harekat eşliğinde adliyeye getirildi
Akdin kardeşleri vuran zanlılar, özel harekat eşliğinde adliyeye getirildi

2006 yılında Trabzon’da İtalyan Katolik Kilisesi rahibi Andrea Santoro’yu öldüren Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin’i silahla yaralama olayıyla ilgili 2 kadın 4 kişi geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. Özel harekat polisleri ağır silahlarla Bodrum Adliyesinde kuş uçurtmadı.

Akdin kardeşleri vuran zanlılar, özel harekat eşliğinde adliyeye getirildi - Tıkla İzle

Bodrum'un Ortakent Yahşi Mahallesi Alikelle Ormanı mevkisinde, Oğuzhan Akdin ve abisi Alparslan Akdin'i vuran E.D., S.K. isimli şahıslar ve B.A. ve Y.U. isimli iki kadın çelik yelekler ve özel harekat polisleri tarafından geniş güvenlik önlemleriyle Bodrum adliyesine getirildi.

2006 yılında İtalyan Katolik Kilisesi rahibi Andrea Santoro'yu öldüren Oğuzhan Akdin ve abisi Alparslan Akdin geçtiğimiz gün Alikelle ormanında vurulmuştu. Olayı inceleyen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü konuyu Bodrum KOM Grup Amirliğine sevk etti. Akdin kardeşleri vuran kişilerin peşine düşen KOM ekipleri Bodrum'daki tüm mobese kayıtlarını inceleyerek E.D. ve S.K. isimli şahısları tespit etti. Araç plakasından yola çıkan ekipler, E.D. ve S.K.'nin Antalya'da olduğunu öğrendi. Operasyonla alınan E.D. ve S.K. Bodrum'a getirildi. Yapılan sorgularının ardından B.A. ve Y.U. isimli iki kadın da gözaltına alındı. Bodrum KOM Grup Amirliğinde sorgularının tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde E.D., S.K., B.A. ve Y.U. isimli şahıslar adliyeye getirildi.
Olayın tamamen aydınlandığı öğrenilirken, konunun iki gurup arasından çıkan tartışma sonucunda meydana geldiği bildirildi.  

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