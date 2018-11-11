Akhisar, Antalya deplasmanında 2 golle kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Akhisarspor, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada sağ kanattan Sangare'in ceza sahası içine ortasında defans oyuncuları topu uzaklaştırdı.

14. dakikada Hakan Özmert'in ortasında Doukara'ın kafa ile vuruşunda top kalecide kaldı.

21. dakikada Hakan Özmert'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Doğukan, topu yerden içeri gönderdi. Sissoko son anda topu uzaklaştırmayı başardı.

40. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, arka direkte topla buluşan Maicon istediği vuruşu yapamadı. Akhisarspor savunması ise topu uzaklaştırmayı başardı.

42. dakikada ceza alanında topla buluşan Onur'un sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Boffin topa hakim oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Güray'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Boffin topu kontrol etti.

65. dakikada Doukara'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Mevlüt Erdinç'in, altıpas içinde topun gelişine yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.

67. dakikada Avdija Vrsajevic, Manu ve Barbosa arasındaki üçlü paslaşma sonrasında ceza alanında topla buluşan Barbosa'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

87. dakikada Diego'nun pasıyla buluşan Doukara, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

90+2. dakikada Josue ile yaptığı verkaç sonrasında ceza alanında tekrar topla buluşan Lopes, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

Stat: Antalya Stadyum

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

Antalyaspor: Boffin, Celustka, Diego, Cissokho, Nazim Sangare, Chico (Barrada dk. 80 ?), Maicon, Doğukan (Serdar Özkan dk. 70), Hakan Özmert, Yekta Kurtuluş (Mevlüt Erdinç dk. 53), Doukara

Yedekler: Ferhat, Salih, Bahadır, Osman, Zeki Yıldırım, Olcan, Drole

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Lopes, Kadir Keleş, Avdija Vrsajevic, Aykut, Barbosa (Bilal Kısa dk. 90+2 ?), Sissoko, Güray, Josue, Onur (Eray dk. 76), Manu (Onurcan dk. 88 ?)

Yedekler: Lukac, Göksu, İlke,Larsson

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Goller: Doukara (dk. 87) (Antalyaspor), Barbosa (dk. 67), Lopes (dk. 90+2) (Akhisarspor)

Sarı Kartlar: Maicon, Diego, Hakan Özmert (Antalyaspor), Josue (Akhisarspor)