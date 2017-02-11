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Akhisar Belediyespor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?

Akhisar Belediyespor - Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Akhisar Belediyespor ile Çaykur Rizespor 8. kez karşı karşıya gelecek. Peki Akhisar Belediyespor – Çaykur Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Akhisar Belediyespor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?

11 Şubat 2017 17:21

Akhisar Belediyespor ile Çaykur Rizespor 8. Kez karşı karşıya gelecek. Futbolseverler merakla Akhisar Belediyespor – Çaykur Rizespor maçının ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta olacağını merak ediyor. Akhisar Belediyespor yarın saat 13.30'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda konuk edeceği Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamladı. Yeşil-siyahlılar Teknik Direktör Tolunay Kafkas önderliğinde sabah yaptığı ter idmanı ardından Manisa'ya hareket etti ve burada maç saatini bekleyecek. Kafkas, Rize maçı kadrosuna sakatlığı süren Daniel Larsson ile Alper Uludağ, Tolga Ünlü ve Orhan Taşdelen'i almadı.

AKHİSAR BELEDİYESPOR – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI

Akhisar Belediyespor ile Çaykur Rizespor maçı yarın saat 13.30’da Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda gerçekleşecek. Akhisar Belediyespor – Çaykur Rizespor karşılaşması beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.

AKHİSAR BELEDİYESPOR – ÇAYKUR RİZESPOR ARASINDA OYNANAN MAÇLAR

21 puan ile 13. sırada bulunan ev sahibi ekibini 19 puanla Çaykur Rizespor takip ediyor. İki ekip Süper Lig'de yarın 8. randevuda karşı karşıya gelirken konuk ekip rakibin 4, ev sahibi ekibin ise 1 galibiyeti bulunuyor. 2 maç ise berabere sonuçlandı. Akhisar Belediyespor Süper Lig'de evinde rakibine karşı galibiyeti bulunmuyor. Bu sezonun ilk devresinde Rize'de yapılan müsabakayı Çaykur Rizespor 1-0 kazanmıştı. Karşılaşmayı Bülent Yıldırım yönetirken yardımcılıklarını ise Serkan Ok ile Asım Yusuf Öz yapacak. Müsabakanın bilet fiyatları misafir takım ve kale arkası 10, Maraton Akigo 11, Kapalı Alt 15 ve VIP 20 TL’den satılıyor.

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