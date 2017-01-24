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Akhisar Belediyespor turladı

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 6. hafta maçında Akhisar Belediyespor, sahasında ağırladığı Aydınspor 1923’ü 1-0 mağlup ederek, bir üst tura yükseldi.

Akhisar Belediyespor turladı

24 Ocak 2017 21:44

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 6. hafta maçında Akhisar Belediyespor, sahasında ağırladığı Aydınspor 1923’ü 1-0 mağlup ederek, bir üst tura yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Olcan’ın kullandığı kornerde altıpas içerisinde iyi yükselen Alper’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

14. dakikada Reşo’nun Onur’a ceza sahası içerisinde yaptığı faul sonrası hakem Abdulkadir Bitigen, penaltı kararı verdi.

15. dakikada Olcan’ın sağ köşeye doğru kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Evren kurtardı.

17. dakikada Hasan Ali’nin pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Mervan’ın sert şutunda kaleci Evren topu kornere çeldi.

43. dakikada Aydınspor 1923’ün kontra atağında Tahir’in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

61. dakikada Vaz Te’nin pasıyla topla buluşan Hasan Ali’nin ceza sahası dışı sağ çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Yusuf Bozdoğan xx,Mustafa Savranlar xx

Akhisar Belediyespor: Fatih xx, Tolga xx, Alper xx, Samardzic xx, Kadir xx, Aykut xx, Onur xx (Muğdat dk. 65 xx) , Hasan Ali xxx, Kofi Adu xx (Custodio dk. 72 xx), Olcan x, Mervan x (Vaz Te dk. 56 xx)

Yedekler: Lukac, Özer, Lopes, Orhan

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Aydınspor 1923: Evren xx, Erdi xx, İsmail xx, Süleyman xx, Serkan x (Oğuzhan dk. 51 xx), Şamil xx, Reşo xx, Vedat xx, Berat Ali x (Ömer dk. 82 x), Tahir xx, Nezir x (Haluk dk. 69 xx)

Yedekler: Ulaş, Yusuf, Veysi, Anıl Can

Teknik Direktör: Necat Gürpınar

Gol: Hasan Ali (Akhisar Belediyespor)

Sarı kartlar: Kadir, Mervan, Alper, Muğdat, Hasan Ali (Akhisar Belediyespor), Şamil (Aydınspor 1923)

Önder Aydın

Etiketler: Akhisar Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası


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