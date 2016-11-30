Edinilen bilgiye göre, Manisa’dan Akhisar istikametine gitmekte olan Kadir Kayalıgil yönetimindeki 10 LD 304 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İlçe Bölge Trafik Müdürlüğü mevkiinde elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü Kadir Kayalıgil ile araçta bulunan Akhisar Belediyespor eski başkanı Hasan Söğütlüdağ (53), ambulansla kaldırıldıkları Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Akhisar Belediyespor eski başkanı Hasan Söğütlüdağ tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Barış Gezici

