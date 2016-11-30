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Akhisar Belediyespor’un eski başkanı kazada hayatını kaybetti

Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Akhisar Belediyespor'un eski başkanı hayatını kaybetti.

Akhisar Belediyesporun eski başkanı kazada hayatını kaybetti

30 Kasım 2016 18:36

Edinilen bilgiye göre, Manisa’dan Akhisar istikametine gitmekte olan Kadir Kayalıgil yönetimindeki 10 LD 304 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İlçe Bölge Trafik Müdürlüğü mevkiinde elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü Kadir Kayalıgil ile araçta bulunan Akhisar Belediyespor eski başkanı Hasan Söğütlüdağ (53), ambulansla kaldırıldıkları Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Akhisar Belediyespor eski başkanı Hasan Söğütlüdağ tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. 

Barış Gezici
 

Etiketler: Akhisar Belediyespor


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