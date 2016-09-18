Süper Lig'de sonucu merakla beklenen Akhisar Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak ve saat kaçta başlayacak türü sorularınızın cevabı iha.com.tr'de. İşte BJK Akhisar Belediyespor Süper Lig maçının tarihi ve saati..

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de bu hafta zorlu Akhisar deplasmanına çıkacak. Şampiyonluk için en güçlü favorilerden birisi olan Siyah-Beyazlılar, 3 puan için sahaya çıkacak. Peki Akhisar Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?

Beşiktaş İzmir’de

Spor Toto Süper Lig’de yarın Akhisar Belediyespor’la karşılaşacak olan Beşiktaş, İzmir’e geldi. Siyah-beyazlılar, 20 futbolcuyla İzmir’e gelirken kadroda Oğuzhan Özyakup, Kerim Frei, Aras Özbiliz ve Atınç Nukan yer almadı.

Spor Toto Süper Lig’in 4. hafta maçında yarın Akhisar Belediyespor’a konuk olacak Beşiktaş, bu maç için İzmir’e geldi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda siyah-beyazlı kafileyi karşılayan 50 kadar taraftar, futbolculara ve teknik direktör Şenol Güneş’e sevgi gösterilerinde bulundu.

Taraftarlar, takımı havaalanından coşkuyla uğurlarken, Beşiktaş kafilesi Manisa’da konaklayacağı otele hareket etti. Beşiktaş’ın Manisa 19 Mayıs Stadı’nda yarın akşam Akhisar Belediyespor ile oynayacağı maç için 20 futbolcuyla İzmir’e gelirken kadroda Oğuzhan Özyakup, Kerim Frei, Aras Özbiliz ve Atınç Nukan yer almadı.

AKHİSAR BELEDİYESPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, 18 Eylül Pazar günü saat 20.00'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak. Bülent Yıldırım'ın yöneteceği karşılaşmanın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Asim Yusuf Öz üstlenecek.

Beşiktaş, Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü



Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan siyah-beyazlılar, istasyon çalışmaları ve sonrasında şut çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra minyatür kalede pas ve şut çalışması yapan Beşiktaş, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Oğuzhan’ın tedavisi sürüyor

Benfica maçında sakatlanan ve tedavisi devam eden Oğuzhan Özyakup antrenmanda yer almazken, sakatlığı sona eren Aras Özbiliz ise takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Beşiktaş, Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.