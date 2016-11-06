MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Mervan’ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

26. dakikada rakiplerinden şık bir hareketle sıyrılan Chahechouhe’nin sol kanattan yerden ortasında, altıpas içerisinde topla buluşan Van Persie gelişine düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Fatih’in yanından filelere gönderdi. 0-1

29. dakikada atağında ceza sahası içerisinde Mehmet’in Mervan’a yaptığı faul sonrası hakem Halil Umut Meler penaltı kararı verdi.

31. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Rodallega’nın şutunda top kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.

45+3. dakikada Ömer’in sağ köşeden kullandığı korner atışında altıpas çizgisinde üzerinde Mervan’ın kafa vuruşunda top az farkla kale direğinin yanından auta gitti.

49. dakikada Rodallega’nın ceza sahası yayının yaklaşık bir metre gerisinden kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan top kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.

65. dakikada Fenerbahçe’nin kontratağında ceza sahası içi sol çaprazda müsait pozisyonda kaleci Fatih’ten sıyrılan Emenike’nin pasıyla topla buluşan Chahechouhe’nin altıpasın yaklaşık bir metre gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2

77. dakikada Fenerbahçe atağında Emenike, ceza sahası içerisinde boş pozisyonda meşin yuvarlağı kaleci Fatih’in üzerinden aşırttı. Kaleye giden topa savunmada Serdar müdahale etmek isterken kaleci Fatih, meşin yuvarlağı kendisine bırakmasını istedi. Kaleci Fatih topu kontrol etmek isterken elinden kaçırınca meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-3

90+3. dakikada Fenerbahçe ceza sahası yayının üzerinde oluşan karambolde son olarak topu önünde bulan Rodallega’nın yerden şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-3

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Ali Saygın Ögel xx, Erdinç Sezertam xx

Akhisar Belediyespor: Fatih x, Tolga x, Serdar x, Caner x, Özer x, Ömer xx, Sissoko xx, Nguemo x, Muğdat x (Soner dk. 77 xx), Mervan x (Vaz Te dk. 59 xx), Rodallega x

Yedekler: Lukac, Aykut, Orhan, Custodio, Kadir

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Fenerbahçe: Volkan xx, Hasan Ali xx, Kjaer xx, Skrtel xx, Şener xx, Josef De Souza xx, Mehmet Topal xx, Volkan xx (Alper dk. 59 xx), Lens xxx (Roman dk. 79 xx), Chahechouhe xxx, Van Persie xxx (Emenike dk. 40 xx)

Yedekler: Fabiano, Sow, İsmail, Salih

Teknik Direktör: Dirk Advocaat

Goller: Van Persie (dk. 26), Chahechouhe (dk. 65), Fatih (dk. 77 k.k.) (Fenerbahçe), Rodallega (dk. 90+3) (Akhisar Belediyespor)

Sarı kartlar: Mehmet, Volkan, Lens, Chahechouhe (Fenerbahçe), Serdar, Sissoko (Akhisar Belediyespor)

AKHİSAR BELEDİYESPOR 1-3 FENERBAHÇE MAÇIN ÖZETİ VE GOLLERİ TIKLA İZLE

ADVOCAAT'TAN BÜYÜK SÜRPRİZLER

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Manchester United maçında mükemmel bir gol atan ve Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçilen Moussa Sow'u ilk 11'e almadı. Bu oyuncunun yerine Robin van Persie ilk 11'de görev aldı. Hollandalı çalıştırıcı, Aatıf Chahechouhe'ye de ilk 11'de forma verdi.