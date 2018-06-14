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Akhisar’da 3 oyuncu ile yola devam kararı

Teleset Mobilya Akhisarspor, sezon sonunda sözleşmesi sona eren Hasan Ali Adıgüzel, Aykut Çeviker ve Onur Ayık ile yola devam kararı aldığı öğrenildi.

Akhisarda 3 oyuncu ile yola devam kararı

14 Haziran 2018 10:19

Yeşil-siyahlılarda Teknik Direktör Okan Buruk ile görüşmeler bayram sonuna kalırken son kararın gelecek hafta içinde kesinleşeceği bildirildi.

Öte yandan Teleset Mobilya Akhisarspor yönetimi ise Teknik Direktör ile ilgili gelişmeler konusunda herhangi bir kamuoyunu aydınlatıcı bir açıklama yapmadı. Ancak yeşil-siyahlı yönetimin bu akşam genç oyuncu Hasan Ali Adıgüzel ile 4 yıllık, Aykut Çeviker ve Onur Ayık ile 2’şer yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi. Öte yandan yeşil-siyahlılar geçen hafta sözleşmesi sona eren Barbossa ile 2 yıllık anlaşma imzalamıştı. 

Barış Gezici

 

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