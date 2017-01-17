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Akhisar'dan Bursaspor'a 4 gol.. Akhisar Belediyespor 4-1 Bursaspor maçın geniş özeti ve golleri izle

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 5. hafta müsabakasında sahasında Akhisar Belediyespor ile karşılaştı. Mücadele Akhisar Belediyespor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Akhisardan Bursaspora 4 gol.. Akhisar Belediyespor 4-1 Bursaspor maçın geniş özeti ve golleri izle

17 Ocak 2017 20:08

Ziraat Türkiye Kupası maç sonucu: Bursaspor: 1 - Akhisar Belediyespor: 4

Maçtan dakikalar 

2. dakikada Hasan Ali'nin pasıyla hareketlenen Vaz Te önce kaleci Mert'i, ardından da Şamil'den sıyrılıp meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

11. dakikada Merter'in ceza sahası dışından çektiği şutu Fatih kornere çeldi.

21. dakikada Onur'un ceza sahası dışından çektiği şutu Fatih çeldi. Topu önünde bulan Deniz, meşin yuvarlağı boş filelere gönderdi. 1-1

28. dakikada Del Valle'nin sağ kanattan ortaladığı topa altı pas çizgisi üzerinden gelişine vuran John'un şutu üstten auta çıktı.

38. dakikada sol kanattan Muğdat'ın ceza sahası içerisine çevirdiği topa gelişine vuran Vaz Te'nin şutu ağlarla buluştu. 1-2

66. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Vaz Te, topu müsait durumdaki Muğdat'a çıkarttı. Bu futbolcunun vuruşunda hakem Ertuğrul'un eline çarptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

68. dakikada topun başına geçen Vaz Te, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3

83. dakikada Del Valle'nin sol kanattan ceza sahası içerisine ortaladığı topta Batalla'nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

88. dakikada Muğdat'ın pasıyla ceza sahası dışarısında topla buluşan Vaz Te, düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-4

BURSASPOR: 1 - AKHİSAR BELEDİYESPOR: 4  MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Serkan Tokat xx, Erdem Bayık xx, Oğuz Terzi xx

Bursaspor: Mert Günok x, Boban Jovic xx, Şamil Çinaz x (Ertuğrul Ersoy dk. 46 x), Tomas Sivok x, Onur Atasayar xx, Merter Yüce xx, Ricardo Faty x (Cristobal Jorquera dk. 46 x), Josua John x (Kubilay Kanatsızkuş dk. 65 xx), Pablo Batalla xx, Yonathan Del Valle x, Deniz Yılmaz x

Yedekler: Muhammed Şengezer, Aziz Behich, Mert Örnek, Sinan Bakış

Yardımcı Antrenör: Fuat Buruk

Akhisar Belediyespor: Fatih Öztürk xx, Muğdat Çelik xxx, Ricardo Vaz Te xxx, Soner Aydoğdu xx (Custodio Castro dk. 11 xx), Tolga Ünlü xx, Hasan Ali Adıgüzel xxx, Abdou Sisoko xx (Miguel Lopes dk. 77 xx), Alper Uludağ xx, Miral Samardziç xx, Olcan Adın xx (Onur Ayık dk. 72 xx), Kadir Keleş xxx

Yedekler: Milan Lukaç, Orhan Taşdelen, Ömer Bayram, Mervan Çelik

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Goller: Deniz Yılmaz (dk. 21) (Bursaspor), Ricardo Vaz Te (dk. 2, 38, 68 ve 88) (Akhisar Belediyespor)

Sarı kartlar: Pablo Batalla, Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Miral Samardziç, Alper Uludağ, Ricardo Vaz Te (Akhisar Belediyespor) 

Ahmet Faruk Çabuk - Mesut Alan - Samet Doğru 

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