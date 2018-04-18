Diğer
Kategoriler

Akhisarspor, final heyecanını sokaklara taşıdı

Teleset Mobilya Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Galatasaray'ı 2-0 yenerek ilk finalist oldu.

Akhisarspor, final heyecanını sokaklara taşıdı

18 Nisan 2018 23:36

Tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final oynayan T.M. Akhisarspor'da taraftarlar yine tarihinde ilk kez final müsabakası yapma heyecanını sokaklara taşıdı. Türk Telekom Stadyumu'nda yapılan müsabakada Seleznov’un 2 golü ile 2-0 galip gelen maçın son düdüğü ardından Akhisar taraftarı Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi başında toplanarak tezahüratlar eşliğinde final kalmanın heyecanını doyasıya kutladı. “Şampiyon Akhisar”, “Bekle bizi Avrupa”, “Diyarbakır’a uçak kaldırın”, “Ege’nin ağası Akhisar” sloganları ile sokakları inleten taraftar meşaleler eşliğinde finale kalmanın mutluluğunu doyasıya yaşadı. 

Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın yapılacak olan Fenerbahçe ile Beşiktaş yarı final rövanş maçının galibiyeti ile eşleşerek Diyarbakır’daki final müsabakasında oynama hakkı kazandı.  

Barış Gezici

Etiketler: Akhisarspor

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç