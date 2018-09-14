Akhisarspor, UEFA maçı bilet fiyatlarını açıkladı

Akhisarspor sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre UEFA Avrupa Ligi'nde Rus ekibi Krasnodar ile oynanacak maçın biletleri yarın saat 14.00'ten itibaren öncelikli satışa çıkacak. Öncelikli satıştan kombinesi olan taraftarlar ile ikinci ve dördüncü hafta maçlarında bilet ile giriş yapanlar yararlanabilecek. Genel bilet satışının ise 18 Eylül 2018 Salı günü saat 17.30'dan itibaren yapılacağı bildirildi.

20 Eylül 2018 Perşembe günü saat 19.55'de başlayacak karşılaşmanın biletleri şöyle:

Kapalı tribün (C-D-I-J): 50 TL

Kapalı Tribün (A-B-K-L): 40 TL

Maraton Tribün 40 TL

Kuzey ve Güney Kale Arkası Tribün: 30 TL

Misafir Tribün: 35 TL

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